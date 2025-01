3.000 bị hại 'sập bẫy' lừa khi mua điện thoại xịn giá bèo

TPO - Tin vào lời rao bán điện thoại xịn nhưng giá rẻ, 3.000 bị hại trên cả nước sập bẫy của nhóm lừa đảo. Tổng số tiền các bị hại bị chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng.

Ngày 3/1, Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết, vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh, đấu tranh, triệt phá một nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự vợ chồng Đỗ Văn Phóng, Trần Thị Lan và đồng phạm Nhữ Văn Dương, cùng trú Hải Dương để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo kết quả điều tra, vợ chồng Đỗ Văn Phóng, Trần Thị Lan đã lập các nhóm rao bán điện thoại trên mạng facebook... Sau đó, cả hai cấu kết với Dương và một số đối tượng khác đăng bán điện thoại di động iPhone. Dù rao bán sản phẩm đời mới, chính hãng nhưng giá chỉ từ 1,5-4 triệu đồng/chiếc. Thực tế, nhóm này mua điện thoại cũ, hư hỏng rồi bỏ vào hộp mới để rao bán. Khách mua hàng sẽ được đơn vị vận chuyển giao nhưng không cho kiểm tra trước. Sau khi khách thanh toán, phát hiện hàng bị hỏng, cũ thì không thể khiếu nại để lấy lại tiền.

Với thủ đoạn đó, từ khoảng tháng 2/2024 đến khi bị bắt vào ngày 28/12/2024, nhóm này đã lừa đảo 3.000 bị hại trên toàn quốc. Trong đó có người dân tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Cụ thể, người này đặt mua chiếc iPhone với giá 2 triệu đồng và được cam kết là hàng chính hãng, mới 100%. Tuy nhiên, khi nhận hàng, nạn nhân phát hiện điện thoại cũ, hư hỏng không sử dụng được.

Theo cơ quan công an, tổng số tiền mà nhóm trên chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng. Thượng tá Trịnh Ngọc Dũng, Phó trưởng Công an huyện Đắk Song cho biết, nhóm đối tượng trên đánh vào tâm lý hàng chính hãng nhưng giá rẻ.

Thượng tá Dũng khuyến cáo, quá trình mua sắm, người dân nên cảnh giác. Nhất là chiêu trò bán hàng chính hãng, mới nhưng giá rẻ bất ngờ, tránh bị lừa đảo. Khi phát hiện nghi vấn, người dân cần báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý.