22 cựu cán bộ huyện lĩnh hơn 65 năm tù vì sai phạm quản lý đất đai

TPO - Trung tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) được đề nghị xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.