2 phụ nữ 'sập bẫy' tình của gã trai trẻ trên mạng xã hội

TPO - Lực lượng chức năng đã trinh sát phát hiện vụ khai thác, tuyển quặng vàng trái phép trên địa bàn xã Tà Năng, thuộc vùng sâu huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Công an đang chờ kết quả giám định mẫu của cơ quan chuyên môn để xử lý các đối tượng liên quan.

TPO - Ngày 24/12, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Khánh (43 tuổi, trú xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Mạnh Hà (43 tuổi, trú xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.