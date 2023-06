100 chiến sĩ nhí TPHCM trải nghiệm môi trường quân ngũ

TP - Tờ mờ sáng, khi nhiều người còn đang say giấc, người đàn ông gày gò ấy đã bắt đầu rong ruổi trên từng cung đường vắng, nhặt từng chiếc đinh nhọn để đảm bảo an toàn cho người đi đường. Anh là Phùng Hữu Hiệp (ngụ phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương), được người dân trìu mến đặt cho biệt danh “hiệp sĩ” hút đinh.