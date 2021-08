YouTuber triệu view bức xúc khi bị ghép ảnh liên quan đến bê bối tình cảm của Jack

TPO - Youtuber cũng có tên Thiên An lên tiếng khi bị chỉnh sửa ảnh sai sự thật nhằm câu view.

Những ngày qua, bê bối tình cảm của ca sĩ Jack và diễn viên Thiên An - nữ chính trong MCV nhạc 'Sóng gió' -nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bên cạnh đó, một Youtuber cũng có tên Thiên An vô tình bị lôi vào chuyện này khi một số cư dân mạng tưởng nhầm cô là người có con cùng với Jack.

Youtuber Thiên An sinh năm 1998, sở hữu kênh Youtube gần 4 triệu lượt theo dõi và được giới trẻ, đặc biệt là những bạn nhỏ yêu thích thông qua các clip chế nhạc hoặc video ngắn hài hước.

Mới đây, trên trang Facebook của mình, Youtuber Thiên An đăng tải bài viết thể hiện sự bức xúc khi bị ghép ảnh cùng bạn gái của Jack: “Dạ thưa mấy anh chị làm ơn đừng vì câu view, giật tít mà ăn không nói có, cái hình tôi đăng từ tháng 01/2020, dù tôi biết tôi hơi 'đàn ông', không ngực eo cũng chẳng thon nhưng tướng đó là tướng 'đàn ông' nha. Dạ nhấn mạnh tạo dáng 'không hề nữ tính' gì mà cũng ráng lôi ra kéo cho cái bụng chình ình rồi ghép cho được. Nếu mà nghi tôi có bầu thì từ tháng 1/2020 mà bầu nào nguyên 1 năm tôi không đẻ vậy mà đóng phim ầm ầm vậy mấy anh chị?", Thiên An bày tỏ.

Cô tỏ ra phẫn nộ khi mình bị mỉa mai và chất vấn trên các tài khoản mạng xã hội: “Gửi mấy bạn hóng chuyện chưa đã vào nhà người ta buông lời 'nghiệp'. Mà nghiệp này là 'nghiệp chướng'. Không đăng bài đính chính thì hết YouTube bị hỏi, Fanpage, Facebook cá nhân bị hỏi tới lướt TikTok cũng thấy mấy bạn tự lấy hình mình ghép tùm lum rồi nói tôi có bầu. Mà đăng bài đính chính thì kêu tôi là xấu hơn ai cần, tưởng mình được mà mừng à… abcxyz”.

Cuối cùng, nữ YouTuber khẳng định cô không hề dựa vào hiểu lầm này để nổi tiếng và hy vọng sau này mọi người dừng việc lôi cô vào những lùm xùm không đáng có.

Dưới bài viết của Youtuber Thiên An, nhiều khán giả để lại bình luận ủng hộ cô: “Nghĩ sao chị An dễ thương của mà ghép cái bụng như vậy hả trời, báo cũng đã đính chính Thiên An kia là nữ chính trong MCV nhạc 'Sóng gió' rồi mà”, “Tội chị tôi ngồi không cũng bị kéo vào”, “Thương chị quá mấy đứa chuyên đi hóng hớt không biết gì thì dựa cột mà nghe, em mãi mãi là fan chị”....