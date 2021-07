Yêu cầu xử lý trách nhiệm cá nhân trong sai phạm đất đai ở TPHCM

Phá hai đường dây cá độ bóng đá 'khủng' tại Huế và Quảng Nam TPO - Hai đường dây cá độ bóng đá có tổng số tiền giao dịch lên tới 150 tỷ đồng do các đối tượng ở Huế và Quảng Nam cầm đầu vừa bị công an các địa phương này triệt phá.

Khởi tố tài xế chống lệnh cảnh sát, chạy lùi tốc độ cao trên quốc lộ TPO - Liên quan đến vụ bất chấp hiệu lệnh của CSGT, lùi xe với tốc độ cao trên quốc lộ 1A, nam tài xế vừa bị khởi tố về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Mẹ trình báo mất gần nửa tỷ trong két, Công an bắt con gái TPO - Để có tiền tiêu xài, đối tượng Hoàng Thị Hằng đã mở két sắt của gia đình cuỗm số tiền, vàng trị giá gần nửa tỷ đồng.

Khởi tố thêm một thành viên nhóm ‘Báo Sạch’ TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố bị can đối với Lê Thế Thắng, một trong những thành viên khởi tạo trang Fanpage “Báo sạch” trên mạng xã hội Facebook.

Điều tra, xử lý can phạm gây rối ở Trại tạm giam Chí Hòa TPO - Trong lúc lực lượng y tế Trại tạm giam Chí Hòa thăm khám cho số can phạm, một số can phạm lợi dụng kích động số can phạm làm reo, gây rối an ninh trật tự nơi giam giữ. Cảnh sát đã ổn định tình hình.

Bản tin Hình sự: Bắt quả tang gần 100 đối tượng thác loạn ma túy TPO - TIN NÓNG ngày 7/7: Người đàn ông tự đốt nhà mình, cháy lan 4 nhà hàng xóm; Liều lĩnh xông vào khu vực phong tỏa, chém người để đòi lại thú cưng; Hơn 30 thiếu nữ thác loạn ma túy với 50 chàng trai;...

Người đàn ông tự đốt nhà mình, cháy lan 4 nhà hàng xóm TPO - Buồn chuyện gia đình, ông Tùng đã tự tay châm lửa đốt căn nhà của mình. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan làm 4 căn nhà hàng xóm bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Khởi tố 2 đối tượng đạp cổng, xông vào khu cách ly, đánh công an TPO - Ngày 7/7, Công an huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi đạp cổng, xông vào khu cách ly, tấn công một cán bộ công an làm nhiệm vụ tại đây khi bị nhắc nhở.