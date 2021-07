Xử phạt tài xế khai báo gian dối, vi phạm quy định phòng dịch

TPO - Liên quan đến đường dây mua bán ma túy do đối tượng Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can thêm 2 cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.