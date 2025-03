Bình Định: Xin ý kiến Bộ Công an việc thu hồi dự án của một doanh nghiệp Trung Quốc

TPO - Tỉnh Bình Định mới đây gửi công văn tới Bộ Công an xin ý kiến việc thu hồi đất dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Nhơn Hội (Khu B), do vi phạm pháp luật về đất đai. Dự án do một doanh nghiệp Trung Quốc làm chủ đầu tư nhưng ì ạch suốt 18 năm qua.