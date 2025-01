Bộ Công an xây dựng đề án tinh gọn bộ máy

TPO - Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Đề án và phương án tổ chức bộ máy của Bộ Công an, sắp xếp lại lực lượng.

Tăng cường cải cách hành chính

Ngày 7/1, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác tổ chức cán bộ trong Công an nhân dân (CAND) năm 2024 và triển khai chương trình công tác năm 2025.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ trưởng về Chương trình công tác Công an năm 2024, công tác tổ chức cán bộ trong ngành Công an đã tích cực bám sát và nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng uỷ Công an Trung ương và cấp uỷ các cấp. Công tác này đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm và đổi mới phương pháp, đồng thời tăng cường cải cách hành chính, đạt được nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong năm qua, nhiều đồng chí lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an đã được giới thiệu, bổ nhiệm và đưa vào quy hoạch các chức vụ lãnh đạo chủ chốt, cấp cao của Đảng và Nhà nước, đóng góp tích cực vào công tác tổ chức cán bộ. Công tác tham mưu, bố trí và sắp xếp đội ngũ cán bộ đã được thực hiện hiệu quả, hướng đến việc tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu, hỗ trợ cơ sở và xây dựng Công an xã, thị trấn. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ đã có những cải tiến đáng kể, công tác quy hoạch, luân chuyển và bố trí, sử dụng cán bộ được thực hiện đúng quy định, kỷ luật và kỷ cương được nâng cao, công tác quản lý cán bộ được tăng cường.

Ngoài ra, công tác tham mưu cũng đã chủ động bảo đảm thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ (CBCS) theo quy định, đặc biệt là việc thực hiện cải cách tiền lương trong Công an nhân dân theo Nghị quyết 27. Đồng thời, các chính sách về phụ cấp, người có công, hậu phương CAND, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng đã được bảo đảm. Công tác giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh mới đã góp phần động viên CBCS yên tâm công tác. Công tác tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 cũng đã được thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, chuyển đổi số trong công tác tổ chức cán bộ đã có những bước tiến ban đầu, đặc biệt trong các lĩnh vực thống kê nhân sự, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Tinh gọn bộ máy

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà công tác tổ chức cán bộ trong CAND đạt được trong năm 2024. Bộ trưởng cho rằng, nếu không tâm huyết, không tích luỹ từ lý luận và thực tiễn thì trong thời gian ngắn không thể khẩn trương thực hiện các chủ trương, hoàn thiện các đề án, dự án, đạt sự đồng thuận cao như vậy. "Khối lượng rất lớn nhưng chúng ta đã hoàn thành. Sắp tới khối lượng công việc còn lớn hơn nữa và phải đồng bộ hơn nữa, chúng ta phải cố gắng để thực hiện", Bộ trưởng Lương Tam Quang chỉ rõ.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2025, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu quyết tâm, quyết liệt thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm đột phá "Gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy", cung cấp thực tiễn để cả hệ thống chính trị tham khảo. "Trên cơ sở kinh nghiệm đã có, lực lượng Công an sẽ tiếp tục thực hiện cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mệnh lệnh của Đảng, Bộ Chính trị giao cho Bộ Công an", Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Bộ trưởng giao thủ trưởng Công an các cấp và lãnh đạo, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ ghi nhớ và thực hiện cho được căn dặn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết ngành tổ chức xây dựng Đảng: "Cán bộ đứng đầu cấp uỷ và hệ thống tổ chức cán bộ luôn phải có 3 câu hỏi, đồng thời phải có câu trả lời hợp lý, đó là: Làm sao có được bộ máy Nhà nước hoạt động hiệu năng, hiệu quả, hiệu lực? Làm sao có đội ngũ cán bộ có giác ngộ, có tâm huyết vì nước, vì dân, vì sự nghiệp của Đảng? Tại sao Đảng phải chọn khâu cán bộ là then chốt?". Từ đó, làm tốt công tác tham mưu sắp xếp tổ chức cán bộ trong CAND, bảo đảm sau lần sắp xếp thứ ba thật sự là một bộ máy kiểu mẫu, tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Khẩn trương hoàn thiện Đề án, phương án về điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Bộ Công an và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và sớm có kế hoạch triển khai thực hiện theo hướng giảm cấp trung gian ở địa phương, tăng cường cơ sở, sắp xếp lại lực lượng; bảo đảm lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp, nhanh nhất, xuyên suốt từ bộ đến địa phương.

Bộ trưởng Lương Tam Quang lưu ý việc tham mưu tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và đại hội đảng bộ các cấp trong CAND nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đặc biệt coi trọng tham gia góp ý xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng, xây dựng văn kiện cấp mình trên cơ sở tổng kết sâu sắc thực tiễn công tác tại đơn vị, địa phương mình, định hướng công tác nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ các mặt công tác ANTT trong kỷ nguyên mới…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân thuộc Cục Tổ chức cán bộ vì đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ công tác đột xuất về công tác tổ chức cán bộ.