Xét xử hai luật sư Hàn Ni, Trần Văn Sỹ

TPO - 8h15 sáng 1/3, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, cựu nhà báo, luật sư) và Trần Văn Sỹ (66 tuổi, luật sư) - cùng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Hội đồng xét xử (HĐXX) do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa. Bà Lê Thị Thanh là thẩm phán dự khuyết.

Đại diện cho Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa là 3 Kiểm sát viên: Nguyễn Quang Duyệt, Trần Quang Trung và Trương Thế Bằng.

Các luật sư Đỗ Doãn Đại, Ngô Huỳnh Phương Thảo bào chữa cho bị cáo Đặng Thị Hàn Ni. Các luật sư Nguyễn Thái Quỳnh Trâm, Nguyễn Tuyết Nhung, Trương Ngọc Sơn và Trần Văn Độ cùng bào chữa cho bị cáo Trần Văn Sỹ.

Tòa án cũng triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam)’; Ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam, chồng bà Hằng); Công ty CP Đại Nam, người đại diện theo ủy quyền là ông Võ Kim Thanh; Quỹ Từ Thiện Hằng Hữu tỉnh Bình Dương, người đại diện là ông Võ Kim Thanh tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Cận ngày xét xử, bà Nguyễn Phương Hằng có đơn xin vắng mặt.

Bị cáo Hàn Ni đang bị tạm giam tại một đơn vị trên đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Trong vụ án này, khi làm việc với Cơ quan điều tra, bị cáo Hàn Ni khai lý do phạm tội là do bà Nguyễn Phương Hằng đã ghi hình phát trực tiếp trên mạng xã hội có những lời lẽ xúc phạm Hàn Ni. Do đó, bà Ni đã ghi hình phát trên mạng xã hội, nhằm phản biện lại những nội dung bà Phương Hằng nói không đúng về mình như tống tiền doanh nghiệp, phản động…

Sai phạm của bà Nguyễn Phương Hằng đối với Hàn Ni và 10 người liên quan khác (theo một phần tố giác của Hàn Ni như nêu trên), đã dẫn đến TAND TPHCM phạt bà Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Hiện bà Hằng đang thi hành án tại tỉnh Bình Dương.

Cáo trạng công bố tại phiên tòa hôm nay cho biết, từ tháng 9/2021 đến tháng 2/2022, ông Trần Văn Sỹ sử dụng tài khoản YouTube "LS Trần Văn Sỹ", còn bà Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook "Nhà Báo Hàn Ni" để đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của ông Huỳnh Uy Dũng và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng.

Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng, Cơ quan điều tra xác định, bà Đặng Thị Hàn Ni đã có 4 phát ngôn đưa lên mạng xã hội các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của cá nhân, tổ chức trái quy định pháp luật, vi phạm Điểm d, Khoản 1, Điều 17 Luật An ninh mạng.

Ông Trần Văn Sỹ đã đưa nội dung có thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty CP Đại Nam. Hai bị cáo Hàn Ni và Trần Văn Sỹ đã đưa nội dung bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng; xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng.

Cáo trạng cũng cho biết, đối với các tài khoản Facebook tên “Huỳnh Ngọc Thiên Hương”, "Đàm Ngọc Tuyên”, “Xóm Nhiều Chuyện”, "Giác Tịnh Nhân”, “Maria Trần”, “Đinh Thu Hiền”, “Vô Thường”, “Đinh Lan”, các tài khoản YouTube tên: “Kim Mao TV Hoàng Ngọc”, “Hot News”, "Happy Media”, “Lan Đinh”… Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, xác minh và thu thập thêm các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội những người trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng và đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Đại Nam cùng Quỹ Từ thiện Hằng Hữu không yêu cầu bồi thường.

Chỉ xét xử 1 tội danh

Thời điểm trước phiên tòa này, đã có những tranh cãi về tội danh. Các cơ quan tố tụng cuối cùng thống nhất vụ 2 bị cáo Hàn Ni, Trần Văn Sỹ chỉ phạm một tội danh và nay Tòa án chỉ xử 1 tội.

Viện Kiểm sát trong cáo trạng đã ‘chốt’ khi truy tố 1 tội danh với lập luận rằng, kết quả điều tra xác định Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, vi phạm các điểm a, b khoản 3 Điều 16; điểm d khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018 (điểm a: Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; điểm b: Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác) và điểm d khoản 1 Ðiều 5 Nghị định sô72/2013/NÐ-CP (Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân), đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cũng theo Viện Kiểm sát, hành vi này chỉ xử lý về 1 tội danh. Do Hàn Ni, Trần Văn Sỹ đã bị khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự, nên không có căn cứ để xem xét xử lý thêm về các tội “Làm nhục người khác” và “Vu khống”, quy định tại Điều 155 và Ðiều 156 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bị cáo Hàn Ni là ai?

Theo lý lịch tư pháp, Đặng Thị Hàn Ni sinh tại tỉnh Quảng Ngãi, cư trú tại quận 7, TPHCM. Hàn Ni có trình độ thạc sỹ luật. Trước khi bị bắt tạm giam, Hàn Ni là luật sư thuộc Đoàn luật sư TPHCM, đồng thời cũng làm báo, công tác tại báo Sài Gòn Giải Phóng.

Tuổi thơ bà Hàn Ni sống cùng gia đình tại tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó bà Ni vào TPHCM học đại học, làm việc. Lý lịch tư pháp thể hiện bà Hàn Ni chưa chồng, con.

Bà Hàn Ni bị bắt tạm giam từ 24/02/2023 đến nay. Bà Ni không có tình tiết tăng nặng, nhưng được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 Ðiều 51 Bộ Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bị cáo Trần Văn Sỹ sinh tại tỉnh Trà Vinh, hộ khẩu thường trú tại quận Bình Thạnh, TPHCM. Ông Sỹ từ nhỏ sống cùng gia đình tại Vĩnh Long. Sau đó học đại học và làm việc tại tỉnh Vĩnh Long.

Ông Sỹ bị bắt tạm giam từ ngày 24/02/2023 đến nay. Có tình tiết tǎng nặng là phạm tội 2 lần trở lên. Được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 Ðiều 51 Bộ Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung nǎm 2017.