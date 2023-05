[XEM TRỰC TIẾP] Diễn đàn 'Điều em muốn nói' lần thứ II

TPO - Chiều 17/5, tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, với sự đồng hành của Hội đồng Đội Trung ương, báo Tiền Phong phối hợp cùng Sở GD&ĐT Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức diễn đàn “Điều em muốn nói” lần thứ II với chủ đề: Phòng chống bạo lực học đường.