Xem diễn tập chữa cháy, ứng cứu kho xăng dầu chứa 7.000m3 nhiên liệu

TPO - Theo tình huống giả định, một kho xăng dầu có sức chứa 7.000m3 nhiên liệu tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) gặp sự cố, buộc lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC& CNCH) kết hợp các cơ quan chức năng tổ chức ứng cứu, chữa cháy.

Ngày 6/8, tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) diễn ra cuộc diễn tập chữa cháy kho xăng dầu có sức chứa 7.000m3.

Hoạt động diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) tại kho xăng dầu Chân Mây do UBND tỉnh TT-Huế tổ chức, với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, chiến sĩ công an, và cán bộ, người lao động thuộc nhiều cơ quan đơn vị; nhằm nâng cao năng lực đảm bảo an toàn PCCC, ứng phó sự cố môi trường do cháy nổ, kết hợp đánh giá hiệu quả thiết bị PCCC

Khu vực diễn tập diễn ra tại kho xăng dầu Chân Mây thuộc Công ty CP Xăng dầu Dầu khí miền Trung nằm trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Đây là kho chứa nhiên liệu được đưa vào hoạt động từ năm 2008, với tổng sức chứa 7.000m3.

Buổi diễn tập bao gồm 3 tình huống giả định theo từng cấp độ: Phát hiện cháy, đám cháy lan rộng và đám cháy tiếp tục lan nhanh, phát sinh nhiều yếu tố phức tạp.

Đây là các tình huống nhằm kiểm tra khả năng phối hợp hiệp đồng tác chiến cũng như khả năng xử lý các tình huống cháy nổ và CNCH của từng lực lượng, đơn vị tham gia

Tình huống giả định, đám cháy kho chứa xăng dầu xảy ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng, diễn biến sự cố phức tạp. Với nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các lực lượng tham gia diễn tập, kết hợp hỗ trợ của các phương tiện chữa cháy hiện đại, nên sau hơn 1 giờ đồng hồ, các lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn các đám cháy. Sau buổi diễn tập, các lực lượng tham gia chữa cháy tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm để bổ sung hoàn thiện phương án PCCC từ thực tế.

Đây cũng là dịp để lực lượng chức năng đánh giá tính năng, hiệu quả thực tế của các loại phương tiện, thiết bị cũng như kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh TT-Huế tham gia giải quyết các tình huống khi có sự cố, tai nạn xảy ra.

Tại buổi diễn tập, ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, biểu dương công an tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã chủ động phối hợp với Công an TP. Đà Nẵng tổ chức tập luyện, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

“Đây là dịp để rèn luyện, nâng cao khả năng hiệp đồng phối hợp giữa các lực lượng, kỹ năng xử lý tình huống của chỉ huy, cán bộ chiến sĩ và các lực lượng chức năng; đồng thời kiểm tra, đánh giá tính năng, tác dụng, hiệu quả thực tế của trang thiết bị, phương tiện, thông tin liên lạc, hậu cần của các đơn vị tham gia nhằm bổ sung, trang bị, đảm bảo đầy đủ, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng trong tình hình cấp bách, phức tạp”, ông Hoàng Hải Minh cho biết.