Xe tải bị nhóm người chặn đầu đập vỡ kính, dọa giết tài xế

TPO - Một xe tải bị nhóm người chặn lại dùng hung khí đập vỡ kính, dọa giết tài xế. Vụ việc xảy ra trên đường ĐT 743 (Bình Dương) khiến tài xế và phụ xe bị thương.

Chiều 24/5, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người tấn công một xe tải gây xôn xao dư luận. Theo nội dung đoạn clip, 2 người đàn ông trong nhóm người chặn đầu xe đã cầm tuýp nước, gậy gỗ đập nát kính xe tải giữa đường khiến người đi đường khiếp sợ.

Toàn bộ 2 bên kính và phía trước xe tải đã bị nhóm côn đồ đập nát. Người đi đường chứng kiến nhưng không dám can ngăn vì nhóm này quá liều lĩnh và manh động. Sau khi đập phá ô tô, nhóm người này leo lên xe máy, xe tải rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi clip được tăng tải đã thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ thể hiện sự bức xúc vì coi thường pháp luật của nhóm côn đồ trên.

Liên hệ qua điện thoại với bị hại, anh Trần Thanh Tâm (32 tuổi, quê Khánh Hoà) là tài xế xe tải bị đập phá cho biết vào khoảng 11h trưa ngày 24/5, anh điều khiển ô tô tải lưu thông trên đường ĐT743 khi đến gần ngã 6 An Phú, phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương thì đường kẹt xe và có xảy ra mâu thuẫn với 1 xe tải khác.

Sau đó, xe tải này đã chạy lên phía trước rồi chặn đầu ô tô của anh. 2 người đàn ông trên xe tải đã gọi thêm nhiều người đến rồi cầm hung khí là tuýp sắt và gậy gỗ đập phá ô tô khiến kính bể nát hoàn toàn. Sự việc xảy ra khiến anh và phụ xe bị thương do kính vỡ nát bắn trúng người.

Sau khi nhóm đối tượng rời đi, tài xế đã trình báo lên Công an phường An Phú (TP Thuận An). Công an địa phương sau đó đã có mặt lấy lời khai tài xế, một số nhân chứng và truy bắt nhóm côn đồ trên.