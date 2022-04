Ô tô tông liên hoàn kéo lê xe máy hơn 2km, người đi đường bất bình phá vỡ kính xe

TPO - Ô tô 4 chỗ sau khi tông nhiều xe máy trên đường Quốc lộ 13 (Bình Dương) đã kéo lê một chiếc máy dưới gầm hơn 2km. Sau khi nhóm người đi đường đuổi kịp đã đập phá làm vỡ tất cả kính xe ô tô. Công an địa phương đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào tối ngày 23/4 trên Quốc lộ 13 thuộc tỉnh Bình Dương. Theo một số nhân chứng tại hiện trường, khoảng 21h cùng ngày, ô tô mang biển số 61K-050.67 do nam thanh niên điều khiển đã tông nhiều xe máy trên đường.

Chiếc ô tô sau đó kéo lê một xe máy dưới gầm. Khi chiếc xe ô tô đi đến đoạn trước UBND phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương thì bị nhiều người chặn lại. Một nhóm người truy đuổi do bức xúc đã đập phá ô tô làm vỡ tất cả các kính trên xe. Sự việc chỉ dừng lại khi có công an xuất hiện.

Công an phường Thuận Giao có mặt đã yêu cầu tài xế ra khỏi xe để giải quyết nhưng người này vẫn cố thủ trong xe. Sau khi được công an trấn an, tài xế chịu xuống xe và hợp tác.

Công an sau đó tiến hành test ma tuý và lấy lời khai của tài xế đồng thời bảo vệ hiện trường. Ghi nhận cho thấy xe ô tô bị hư hỏng nặng phần thân, ngoài ra có 2 xe máy bị hư hỏng nặng. Một số xe máy hư hỏng nhẹ, nạn nhân tiếp tục hành trình. Các nạn nhân trong vụ tai nạn chỉ bị thương nhẹ.

Được biết, vị trí chiếc ô tô bị chặn lại cách hiện trường gây tai nạn hơn 2km. Bước đầu công an xác nhận, do trước đó 2 nam, 1 nữ trên xe ô tô có xảy ra mâu thuẫn với nhóm người trong một quán nhậu. Sau khi rời khỏi quán nhậu, chiếc ô tô chuẩn bị rời đi thì bị nhóm người chặn lại. Tài xế ô tô đã mất bình tĩnh tông vào các xe máy chắn đường và bị truy đuổi.

Đến 0h ngày 24/4, công an vẫn đang giải quyết vụ tai nạn.

