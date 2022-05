Tước bằng lái 2 tháng tài xế ôtô chở nhóm khách xả rác bừa bãi ở Phú Quốc

TPO - Tài xế ôtô 16 chỗ đỗ xe ngay tại khu vực ngã 5 gần chợ đêm ở phường Dương Đông, TP Phú Quốc (Kiên Giang). Lúc này có khoảng 7 người khách trên xe đã tự ý vứt bỏ áo mưa không sử dụng xuống giữa đường.

Ngày 24/5, ông Nghiêm Việt Hải - Phó trưởng Công an TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết đã xác minh, mời tài xế xe khách biển kiểm soát 68F-001.51 lên làm việc và ra biên bản xử phạt đối với người này vì các lỗi dừng đỗ phương tiện sai quy định, xả rác nơi công cộng…

Trước đó một ngày, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip do người dân quay lại cảnh nhóm khách lên ô tô 16 chỗ khi trời mưa vứt bỏ hàng chục cái áo mưa sử dụng một lần xuống giữa đường trông rất phản cảm. Vụ việc xảy ra tại khu vực ngã 5, phường Dương Đông, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đoạn clip nói trên lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút hàng ngàn lượt xem, chia sẻ. Nhiều ý kiến bình luận tỏ ra rất bức xúc với hành vi vừa xem thường pháp luật, vừa gây ô nhiễm môi trường, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nếu chẳng may có người điều khiển xe máy ngang qua đống áo mưa ni lông kia.

Tại cơ quan công an, tài xế lái tên Nguyễn Ngọc Sơn (40 tuổi, ngụ TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) khai nhận, vào thời điểm xảy ra vụ việc, người này lái xe đón khách tại ngã 5 Dương Đông. Do trời mưa to, đường vắng nên đã dừng xe ngay giữa giao lộ.

Lúc này có khoảng 7 người khách lên xe đã tự ý vứt bỏ áo mưa ngay giữa đường. Tài xế Sơn thừa nhận hành vi dừng xe của mình là vi phạm pháp luật giao thông, mong cộng đồng mạng thông cảm.

Công an TP. Phú Quốc đã lập biên bản lỗi dừng đỗ xe sai quy định của tài xế Nguyễn Ngọc Sơn với mức 1,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng theo khoản 5, điều 23 Nghị định 100 của Chính phủ. Riêng lỗi vứt rác ra đường có nhóm khách đi xe sẽ tiếp tục xác minh, xử lý sau. Mức phạt cho loại hành vi này là từ 10- 15 triệu đồng.