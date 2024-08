Xe khách lật ngửa, 1 hành khách tử vong trên Quốc lộ 25

TPO - Xe khách di chuyển tới Km108+800 (Quốc lộ 25), trong lúc tránh một xe bồn chở xăng, tài xế bị mất lái khiến xe lật ngửa bên vệ đường, 1 người tử vong.

Ngày 14/8, tại Km108+800 (Quốc lộ 25, địa phận buôn Phùm, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, Gia Lai) đã xảy vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, ô tô khách 16 chỗ biển số 81B1-014.73 do tài xế Ngụy Thiên Sanh Phú (SN 1974, trú thôn Mới, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa) điều khiển lưu thông hướng từ huyện Krông Pa lên TP.Pleiku, Gia Lai.

Tuy nhiên, khi đến Km108+800 ô tô khách di chuyển nhanh, lúc tránh xe bồn chở xăng đã mất lái, lật ngửa xe bên vệ đường.

Hậu quả khiến một hành khách trên xe là bà Đ.T.C (SN 1961, trú thôn Đăk Ma, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, Kon Tum) tử vong khi đi cấp cứu ở bệnh viện; xe ô tô khách hư hỏng nặng.

Được biết, ngoài bà C, lúc xảy ra tai nạn trên xe khách có 5 người cùng tài xế. May mắn các hành khách khác và tài xế chỉ bị xây xước nhẹ. Qua kiểm tra cơ quan chức năng xác định, tài xế không có nồng độ cồn, giấy phép lái xe hạng D thời hạn đến 5/6/2028; xe khách còn hạn đăng kiểm; có lệnh vận chuyển hành khách ngày do HTX vận tải Phương Nam cấp.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.