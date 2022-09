Xe container chở hàng chục tấn hàng lật ngang giữa đường

TPO - Xe container chở hàng chục tấn hàng khi vào cua đã lật ngang ngay giữa đường, may mắn người đi đường né kịp và tài xế chỉ bị thương nhẹ. Vụ tai nạn xảy ra ở đường Mỹ Phước Tân Vạn, tuyến huyết mạch có lưu lượng phương tiện di chuyển đông nên gây ùn tắc.

Sáng ngày 27/9, lực lượng chức năng Thành phố Thuận An (Bình Dương) khám nghiệm hiện trường, di chuyển xe container và hàng chục tấn hàng vừa xảy ra tai nạn trên đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Trước đó rạng sáng cùng ngày, chiếc xe container chở theo hàng chục tấn hàng lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng đi Thành phố Dĩ An. Khi xe lưu thông đến đoạn ngã 3 giao với đường Bùi Thị Xuân (phường An Phú, Thành phố Thuận An) thì xe vào cua rồi mất lái lật ngang giữa đường.

Tai nạn khiến đầu xe container bị hư hỏng nặng, tài xế chỉ bị thương nhẹ, may mắn không có thương vong về người và các phương tiện khác.

Lực lượng chức năng Thành phố Thuận An có mặt tại hiện trường, đưa hai xe cẩu loại lớn để cẩu xe container và di dời đến nơi an toàn, tránh ùn tắc giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.