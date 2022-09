Va chạm với xe đầu kéo, xe buýt lật giữa đường, 12 hành khách bị thương

TPO - Sau cú va chạm với xe đầu kéo, xe buýt lật nghiêng giữa quốc lộ khiến 12 hành khách nhập viện cấp cứu.

Khoảng 8h sáng nay (19/9), xe buýt BKS 38B-004.12 do tài xế Lưu Minh Cần (trú tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) điều khiển chở theo nhiều hành khách lưu thông trên QL1A, theo hướng Nam - Bắc (đoạn qua thị xã Kỳ Anh).

Khi di chuyển đến ngã tư đoạn giao giữa QL1A và đường Nguyễn Thị Bích Châu (phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh) thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS: 37C.2993 kéo theo rơ mooc BKS: 37R.02131 do anh Phan Văn Hóa (SN 1968, thành phố Vinh, Nghệ An) điều khiển đang lưu thông theo hướng Đông - Tây.

Vụ tai nạn khiến xe buýt bị lật nghiêng giữa đường, 12 hành khách trên xe bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu, trong đó 1 người gãy xương sườn, số còn lại bị thương nhẹ. Tại hiện trường, xe buýt hư hỏng nặng, còn xe đầu kéo chỉ bị nhẹ phần đầu.

Nhận được tin báo, Đội CSGT phía Nam thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng CSGT Công an thị xã Kỳ Anh, Công an phường Hưng Trí có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.