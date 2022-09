TP - Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực trong nhân dân tham gia bảo vệ an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, vô hiệu hóa các thông tin xấu, luận điệu phản tuyên truyền của các thế lực thù địch, cơ hội.

Tội phạm ngày càng nguy hiểm

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra sự phát triển đột phá cho nền kinh tế số của nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng cũng đặt các quốc gia trước những nguy cơ, thách thức to lớn về an ninh mạng. Các cuộc tấn công mạng có chủ đích vào hệ thống thông tin trọng yếu của các nước ngày càng gia tăng, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, quốc phòng và an ninh. Tội phạm mạng ngày càng nguy hiểm với nhiều thủ đoạn tinh vi, kỹ thuật cao, sử dụng các loại mã độc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tấn công, xâm nhập.

Hoạt động phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm. Theo đó, các thế lực thù địch, các “Trung tâm phá hoại tư tưởng”, các tổ chức phản động lưu vong móc nối với các đối tượng chống đối trong nước tạo lập, điều hành hàng trăm hội nhóm trọng điểm trên mạng xã hội cùng với hàng nghìn trang mạng đặt máy chủ ở nước ngoài để triển khai hoạt động.

Sự chống phá tập trung vào thời điểm diễn ra dịch bệnh COVID- 19, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội Đảng. Với đặc tính nặc danh, lan truyền nhanh, người dùng lớn của môi trường mạng, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như: Giả mạo cơ quan truyền thông báo chí, pha trộn thông tin thật - giả, cắt ghép hình ảnh, bình luận đồn đoán xuyên tạc phá hoại tư tưởng, thông tin nhân sự, thu hút hàng triệu tài khoản người dùng theo dõi, gây tâm lý ngờ vực trong một bộ phận quần chúng nhân dân; khi có “thời cơ”, liên kết tổ chức “chiến dịch truyền thông”, hình thành “phong trào phản đối” trên không gian mạng.

Chủ động phát hiện, phân tích, điều tra, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động sử dụng không gian mạng phá hoại tư tưởng, gián điệp mạng, khủng bố mạng, tấn công mạng, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia. Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ, phát triển đội ngũ chuyên gia giỏi, đạo đức tốt làm việc cho các cơ quan nhà nước và tham gia bảo vệ an ninh mạng.

Trong tham luận gửi đến hội thảo “không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ”, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, hoạt động của các loại tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao gia tăng cả về số vụ, tính chất, mức độ nghiêm trọng và bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn.

Tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi mới, khiến nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Đặc biệt, thủ đoạn mạo danh các cơ quan thực thi pháp luật như Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án gọi điện yêu cầu nạn nhân “cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra” để đánh cắp thông tin tài khoản và chiếm đoạt tài sản xảy ra ở nhiều địa phương, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cá độ bóng đá trên mạng chủ yếu do các “nhà cái” ở nước ngoài móc nối với các đối tượng trong nước hình thành các đường dây, thiết lập hàng nghìn trang web, tên miền, số tiền đánh bạc ước tính hàng triệu USD mỗi ngày…

Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị

Trong bối cảnh đó, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho rằng, cần xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng, huy động sức mạnh của cả hệ chính trị và mọi nguồn lực trong nhân dân tham gia bảo vệ an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, vô hiệu hoá các thông tin xấu, luận điệu phản tuyên truyền trên không gian mạng.

Đấu tranh với hoạt động sử dụng không gian mạng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của thế lực thù địch là cuộc đấu tranh mang tính đặc thù, là cuộc chiến thông tin, phần thắng sẽ thuộc về phía giành được thế chủ động.

Do đó, để ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin xấu, khi cần thiết phải huy động cả hệ thống các cấp cơ sở Đoàn tham gia tấn công chính trị, phản bác luận điệu phá hoại tư tưởng, nhất là hoạt động kích động “xuống đường”, “biểu tình, bạo loạn”. Trong đó, vai trò của các cấp cơ sở Đoàn là rất quan trọng đối với việc huy động sức mạnh của đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Nghiên cứu, xây dựng các chính sách, pháp luật điều chỉnh các vấn đề mới phát sinh để đáp ứng kịp thời xu thế phát triển của khoa học, công nghệ; xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong bảo vệ an ninh mạng và có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm.

Rà soát, quy hoạch lại các cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, bảo đảm hiệu quả ngăn chặn tấn công mạng và chặn, lọc thông tin gây nguy hại đến an ninh quốc gia; các cổng kết nối quốc tế phải kết nối với hệ thống tường lửa quốc gia; phân định rõ hoạt động cung cấp dịch vụ mang mục đích thương mại và hoạt động phục vụ an ninh, quốc phòng nhằm bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước.

Tập trung quản lý chặt chẽ các dịch vụ thông tin di động và các loại hình thông tin trên mạng, đặc biệt là các mạng xã hội, trang thông tin điện tử, blog hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, đầu tư, tăng cường tiềm lực bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho lực lượng chuyên trách chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ xa các hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.