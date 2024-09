TP - Thực hiện chuyển đổi số, Đề án 06 bước đầu đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại các ngành, địa phương trong công tác xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số tại Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa, 6 tháng đầu năm 2024 công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được các ngành, địa phương tập trung thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, về dữ liệu số, tiếp tục duy trì hoạt động Cổng dữ liệu mở của tỉnh với 250 cơ sở dữ liệu mở thuộc 15 lĩnh vực. Trong các cơ quan, đơn vị về hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin được duy trì bảo đảm phục vụ tốt công tác chuyên môn chuyển đổi số. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức được trang bị thiết bị công nghệ thông tin và 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có hạ tầng mạng LAN, kết nối Internet đảm bảo thông suốt, an toàn để thực hiện nhiệm vụ. Hiện 100% hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc chuyển đổi sang sử dụng IPv6.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh Thanh Hóa công nhận 60 đơn vị cấp xã hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số, tăng 1,6 lần so với năm 2023, nâng tổng số xã hoàn thành tiêu chí chuyển đổi số lên 95 đơn vị. Tỷ lệ doanh nghiệp chuyển đổi số trên tổng số doanh nghiệp có phát sinh thuế đạt 29,65%, tăng 3,85% so với năm 2023. Lộ trình thực hiện Đề án 06 đề ra đến nay thuộc trách nhiệm của ngành, địa phương cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ. Hiện nay, đã hoàn thành 54/72 nhiệm vụ thuộc 10 nhóm nội dung cần thực hiện, gồm nhóm giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; nhóm phục vụ phát triển công dân số... Và 18 nhiệm vụ còn lại đang chờ bộ, ngành triển khai, hướng dẫn thực hiện.

Kết quả bảng xếp hạng chuyển đổi số (DTI) cho thấy, từ khi chuyển đổi số tới nay, DTI đã giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại các ngành, địa phương trong công tác xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số. Việc nâng cao chỉ số DTI góp hoàn thành các chỉ tiêu về chuyển đổi số, về nông thôn mới, nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index, SIPAS của các địa phương, đơn vị.

Kết quả xếp hạng chuyển đổi số năm 2023 (DTI) của các sở, ngành, UBND cấp huyện được các địa phương, đơn vị quan tâm hơn, xây dựng hồ sơ, tài liệu minh chứng kết quả chuyển đổi số chặt chẽ hơn, logic hơn. So với năm 2022 đã có sự tăng trưởng, chênh lệch điểm giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất được rút ngắn. Khối sở, ngành, điểm trung bình tăng 94,53 điểm (783,52 điểm so với 681,20 điểm của năm 2022). Chênh lệch đơn vị cao nhất và thấp nhất là: 313,2 điểm (cao nhất đạt 899,09 điểm; thấp nhất đạt 585,89 điểm). Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị xếp thứ nhất với 970 điểm; xếp cuối khối sở, ngành là Ban Dân tộc tỉnh với 702,49 điểm; khối huyện, thị xã, thành phố: điểm trung bình tăng 51,74 điểm (814,40 điểm so với 768,88 điểm của năm 2022). Chênh lệch đơn vị cao nhất và thấp nhất là: 325,91 điểm (cao nhất đạt 970,00 điểm; thấp nhất đạt 644,09 điểm), xếp thứ nhất là đơn vị TP Thanh Hóa với 889,09 điểm, xếp cuối là huyện Thường Xuân với 595,89 điểm.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa khẳng định chuyển đổi số bước đầu đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại các ngành, địa phương trong công tác xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số. Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Thanh Hoá đề nghị các sở, ngành, địa phương rà soát, đánh giá tiến độ các nhiệm vụ được giao, đảm bảo các nhiệm vụ thực hiện đúng tiến độ đề ra về chuyển đổi số, Đề án 06.