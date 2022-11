Xác định tài xế và xe tải liên quan vụ tai nạn 2 người chết trên đèo Bảo Lộc

TPO - Sau khi gây tai nạn khiến hai thanh niên tử vong trên đèo Bảo Lộc, tài xế liền điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng đã truy xét, tạm giữ người và phương tiện gây ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, đêm 4/11, người đi đường phát hiện vụ tai nạn giao thông làm 2 người đi xe máy tử vong tại Km 98 + 600 trên đèo Bảo Lộc. Công an xác định nạn nhân là anh Trần Tấn H. (22 tuổi, ngụ tại xã Thuận Bình, Thạnh Hóa, tỉnh Long An) và anh Nguyễn Thắng L. (25 tuổi, ngụ tại xã Bình Hòa Hưng, Đức Huệ, Long An). Chiếc xe máy biển số 63B2-650.42 là của 2 nạn nhân.

Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, xác định chiếc xe máy do 2 nạn nhân điều khiển đang lưu thông trên đèo Bảo Lộc theo hướng Đà Lạt - TP HCM; đồng thời phát hiện vết thắng bánh ô tô kéo dài, nghi là dấu vết chiếc ô tô lưu thông trên đường, liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn này.

Tuy nhiên, khi xảy ra tai nạn, khu vực trên có mưa lớn nên các dấu tích để lại khá ít khiến công tác xác minh gặp nhiều khó khăn.

Sau khi làm việc với những người liên quan, trích xuất camera dọc quốc lộ 20, cũng như kiểm đếm khoảng 30 ô tô đi qua đoạn đèo này, cơ quan điều tra bước đầu xác định tài xế quê Bình Dương đã lái xe tải (biển số 51D.382.22, loại 1,4 tấn) chở hàng hóa tuyến TP HCM - Đức Trọng, liên quan đến vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng đang giám định các mẫu vật liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.