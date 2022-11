World Cup chưa bắt đầu, nhiều người đã vỡ mộng

TP - Người hâm mộ đã bắt đầu đổ bộ xuống Qatar, sẵn sàng cho kỳ World Cup được mong đợi nhất lịch sử. Thế nhưng không như những gì chủ nhà mô tả, một số bắt đầu vỡ mộng.

Qatar không chỉ chào đón 32 đội bóng, 831 cầu thủ mà còn 1,5 triệu du khách. Giải pháp của đất nước có diện tích chỉ hơn 11 ngàn cây số vuông là một ngôi làng cổ động viên. Nó được tạo thành từ 6.000 cabin màu sắc rực rỡ, mỗi cabin có 2 giường đơn, tủ đầu giường, máy lạnh, nhà vệ sinh có vòi sen. Với những người hâm mộ bình dân, đây thực sự là lựa chọn tuyệt vời.

Thế nhưng sau 1 tuần mở cửa, tất cả nhận thấy sai lầm. Ngay cả khi giảm mức độ kỳ vọng xuống mức thấp nhất, đằng sau cánh cửa mỗi cabin vẫn là ác mộng. “Nó như địa ngục”, một người nói với tờ The Times, “Điều hòa hầu như không có tác dụng. Nhiệt độ trong phòng luôn ở mức 27 độ C. Nó cũng kêu to như thể máy bay đang cất cánh để không thể bật vào ban đêm”.

Chấp nhận chịu nóng nhưng họ vẫn không nhận được sự yên tĩnh. Quanh khu làng cổ động viên rộng 1,6km2 là vô số máy phát điện và thiết bị báo cháy. Chúng kêu không ngừng. Những nhân viên ở đó nói rằng chúng còn kêu nghĩa là vẫn đang hoạt động tốt.

Chưa hết, nệm giường được phản ánh là “cứng như đá” để “ngủ trên sàn còn tốt hơn”. Sau 10 đêm trải nghiệm, tính từ khi khu làng được mở cửa, họ cho biết “chưa ở đâu khổ sở như vậy”, và “nếu ở 1 hoặc 2 đêm có thể chịu đựng được, nhưng lâu hơn sẽ vô cùng khủng khiếp”.

Mặc dù mùa đông nhưng thời tiết ở Qatar vẫn rất nóng. Được dựng lên ở sa mạc, khu làng chìm trong gió cát và không có bóng cây. Rất khó tìm nơi trú ẩn dưới cái nóng thiêu đốt khoảng 32 độ C. Thảm cỏ nhân tạo mang lại màu xanh và cảm giác dịu mát, song thực tế càng khiến nhiệt độ tăng thêm khi sợi nylon hấp thụ nhiệt. Điều đáng nói là giá ở những cabin này không hề rẻ. Nó có giá 370 bảng, tức 10,9 triệu VNĐ mỗi đêm.

“Trải nghiệm đa chiều”

Một trong những cách hữu hiệu để giải nhiệt là bia. Nhà hàng và cửa hàng tiện lợi có trong thiết kế nhưng chưa hoạt động. Điều tệ hơn, khu làng cổ động viên chưa nhận được giấy phép bán đồ uống có cồn. Họ phải đi xa hơn để tới Công viên Al Bidda, nơi sẽ tổ chức FIFA Fan Festival. Theo Gerdine Lindhout, người đứng đầu bộ phận quảng bá và tiếp thị của FIFA nói rằng “lễ hội sẽ là một trải nghiệm đa chiều, không chỉ là về bóng đá mà còn bao gồm trò chơi, phong cách sống và ẩm thực tuyệt vời”. Tất nhiên có cả bia.

Mặc dù vậy, FIFA Fan Festival dự kiến đón 40.000 người vào ngày 19/11 lại có duy nhất một lều bia với 78 tủ lạnh. Nghĩa là người hâm mộ sẽ phải xếp hàng dài chờ đến lượt dưới trời nắng nóng, chỉ để được mua tối đa 4 cốc nửa lít với giá 11,6 bảng (341.000 VNĐ). Việc mua bia sẽ bắt đầu khoảng 6h30 chiều, tùy thuộc vào thời điểm các nhà thờ Hồi giáo địa phương lên lịch cầu nguyện. Riêng đồ ăn kèm không giới hạn, nhưng giá không hề rẻ. Một lát bánh pizza có giá 8 bảng (235.000 VNĐ), trong khi món salad rơi vào tầm 10 bảng (300.000 VNĐ).

Như nơi ở, nếu không muốn ở cabin, người hâm mộ có thể vào khách sạn có giá từ 2.000 bảng/đêm cho phòng thường đến 4.500 bảng cho phòng cao cấp, hoặc lên du thuyền 1,1 triệu bảng một tuần, việc tận hưởng bầu không khí lễ hội cũng có những lựa chọn khác. Thay vì chịu nắng, người tham gia FIFA Fan Festival sẽ được ngồi trong bóng râm, có đồ ăn ngon và uống bia thoải mái nếu chi 960 bảng, tức 28,2 triệu VNĐ cho gói VIP. Có lẽ đây mới đúng với cụm từ “trải nghiệm đa chiều” mà FIFA quảng cáo, với mỗi khoản chi phí sẽ nhận được những trải nghiệm khác nhau.

Qatar ước tính sẽ có 130.000 phòng mỗi ngày trong suốt World Cup 2022. Nó bao gồm các cabin, lều trại, khách sạn và du thuyền. Tất nhiên là không đủ so với nhu cầu, vì vậy họ khuyến khích người hâm mộ lưu trú ở các quốc gia láng giềng và bắt máy bay tới xem trận đấu.