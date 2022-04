Will Smith từ chức khỏi Viện Hàn lâm sau khi tát Chris Rock

TPO - Will Smith tuyên bố từ chức khỏi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) sau gần một tuần đối mặt với áp lực dư luận vì tát Chris Rock trên sân khấu Oscar.

“Tôi sẽ từ chức thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ và sẽ chấp nhận bất kỳ cách xử phạt nào khác mà Viện Hàn lâm cho là phù hợp”, Will Smith thông báo hôm 1/4.

Anh nói thêm: “Hành động của tôi tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 gây sốc, đau đớn và không thể biện minh được. Danh sách những người tôi làm tổn thương rất dài, bao gồm Chris, gia đình, nhiều bạn bè thân thiết của anh ấy cùng những người thân yêu của tôi, tất cả những người có mặt trong buổi lễ và khán giả toàn cầu”.

Tài tử “King Richard” nhấn mạnh, bản thân anh đã “phản bội” sự tin tưởng của Viện Hàn lâm và tước đi cơ hội ăn mừng của những người được đề cử và giành chiến thắng.

“Tôi rất đau lòng. Tôi thề sẽ không bao giờ để bạo lực vượt qua lý trí một lần nữa”, anh cam kết.

Ngay sau quyết định của ngôi sao sinh năm 1968, David Rubin – Chủ tịch của AMPAS cũng đưa ra tuyên bố chấp nhận đơn từ chức nói trên.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục kỷ luật đối với ông Smith vì vi phạm Tiêu chuẩn Ứng xử của Viện Hàn lâm trước cuộc họp hội đồng tiếp theo của chúng tôi, dự kiến vào ngày 18/4”, ông Rubin xác nhận.

Quyết định từ chức của Will Smith có nghĩa là anh sẽ không thể bỏ phiếu cho những giải Oscar trong tương lai nữa. Tuy nhiên, anh vẫn có thể được đề cử, tham dự các buổi lễ và giữ tượng vàng anh vừa nhận được hôm 27/3 vừa qua.

Trước đó, một ngày sau khi tát Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022, Will Smith đã “đăng đàn” xin lỗi công khai đồng nghiệp, cũng như khẳng định “bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào cũng độc hại và có tính hủy diệt”.

Không ít người khích lệ Chris Rock kiện Will Smith, nhưng theo nguồn tin của Page Six, ngôi sao 57 tuổi đã từ chối, thậm chí không nghĩ đến việc nhờ pháp luật can thiệp.

Chris Rock hiện chưa có phát ngôn chính thức về sự việc. Nhưng trong show diễn độc thoại hôm 30/4, ông cho hay, vẫn đang trong quá trình xử lý mọi việc và sẽ chia sẻ với mọi người vào một dịp nào đó. Ông phủ nhận đã nói chuyện hay làm lành với Will Smith.

Tú Oanh