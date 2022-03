WHO: Nhiều nước châu Âu quá vội vàng dỡ bỏ biện pháp phòng dịch

TPO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết việc một số quốc gia châu Âu bao gồm Đức, Pháp, Ý, Anh… dỡ bỏ các biện pháp phòng chống COVID-19 quá nhanh chóng đã khiến số ca bệnh gia tăng trở lại.

Ngày 22/3, Giám đốc WHO khu vực Châu Âu Hans Kluge nói trong một cuộc họp báo ở Moldova rằng ông "lạc quan nhưng cảnh giác" về diễn biến đại dịch ở châu Âu.

Ông Kluge cho biết số ca mắc mới COVID-19 đang gia tăng ở 18 trong số 53 quốc gia thuộc khu vực châu Âu của WHO. “Các quốc gia mà chúng tôi thấy có sự gia tăng rõ rệt là Anh, Ireland, Hy Lạp, CH Síp, Pháp, Đức, Ý.”

Lý do chính dẫn đến sự gia tăng này có thể là do biến thể phụ BA.2 của dòng Omicron mà các chuyên gia cho là có khả năng lây lan cao hơn khoảng 30%, nhưng không nguy hiểm hơn so với phiên bản “tiền nhiệm” BA.1.

Ngoài ra, nguyên nhân còn do “các quốc gia này đang dỡ bỏ các lệnh hạn chế một cách quá vội vàng, từ quá nhiều xuống quá ít”, ông Kluge nhận định.

Theo cơ sở dữ liệu của WHO, số ca nhiễm mới ở châu Âu đã giảm mạnh sau khi đạt đỉnh vào cuối tháng 1, nhưng đã gia tăng trở lại kể từ đầu tháng 3. Trong 7 ngày qua, khu vực châu Âu của WHO ghi nhận hơn 5,1 triệu ca mắc mới và 12.496 ca tử vong.

Ông Hans Kluge cho rằng châu Âu hiện có thể đối phó hiệu quả hơn với COVID-19, vì “khả năng miễn dịch đã rất cao, nhờ tiêm chủng và nhờ miễn dịch tự nhiên”. Mùa đông cũng đã kết thúc nên mọi người sẽ ít tụ tập ở những nơi nhỏ hẹp, đông đúc.

Tuy nhiên, ông Kluge nhắc nhở rằng “ở những nước có tỷ lệ tiêm chủng thấp, nó vẫn là một căn bệnh gây chết người”.

“Thế giới sẽ phải sống chung với COVID-19 trong một khoảng thời gian khá dài, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể thoát khỏi đại dịch”, ông Kluge nói. Để làm được như vậy, các quốc gia cần tăng cường bảo vệ những người dễ bị tổn thương, tăng cường giám sát và giải trình tự bộ gien, cũng như tiếp cận với các loại thuốc kháng virus mới.

Cuối cùng, ông nói rằng các quốc gia cần phải chăm sóc những người bị "hậu COVID-19", và giải quyết tình trạng dồn ứ trong lĩnh vực chăm sóc y tế - vấn đề phát sinh trong thời kì đại dịch.

Minh Hạnh