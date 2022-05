Vừa vô địch SEA Games, U23 Việt Nam bước ngay vào nhiệm vụ mới

TPO - Ngay sau khi SEA Games 31 kết thúc, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ không được nghỉ ngơi, mà chuẩn bị cho hành trình chinh phục vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Tối 22/5, trên sân Mỹ Đình, đội tuyển U23 Việt Nam đã làm người hâm mộ nước nhà nức lòng khi đánh bại U23 Thái Lan 1-0 để giành HCV SEA Games 31. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, U23 Việt Nam bước lên đỉnh vinh quang của đấu trường khu vực, và đều dưới triều đại của HLV Park Hang-seo.

Trước đó, ở SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines, lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam mới có HCV tại Đại hội.

Ngay sau khi cùng đội tuyển U23 Việt Nam bảo vệ thành công HCV SEA Games 31, HLV Park Hang- seo đã nói lời chia tay đội tuyển. Trong hợp đồng mới nhất với VFF, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ không dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam kể từ sau SEA Games 31, để tập trung dồn lực cho đội tuyển quốc gia.

Thay thế nhà cầm quân người Hàn Quốc trên ghế nóng sẽ là HLV người đồng hương Gong Oh- kyun. Vòng chung kết U23 châu Á sắp tới là giải đấu đầu tiên HLV Gong Oh- kyun nắm vị trí HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam do HLV Park Hang-seo chuyển giao.

Vòng chung kết U23 châu Á diễn ra từ ngày 1 đến 19/6 tại Uzbekistan. Các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ không được nghỉ ngơi mà phải lập tức lên đường làm nhiệm vụ ở giải đấu này.

Theo kế hoạch, ngày mai (24/5), U23 Việt Nam sẽ di chuyển vào TP.HCM và đáp chuyến bay sang UAE tập huấn, lúc 23h đêm. Văn Toản và các đồng đội đá giao hữu với đội chủ nhà trước khi bay sang Uzbekistan.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam rơi vào bảng C với U23 Hàn Quốc cùng hai đối thủ quen thuộc cùng khu vực là U23 Thái Lan và U23 Malaysia.

Ngay ở trận ra quân, U23 Việt Nam chạm trán bại tướng ở chung kết SEA Games 31 vừa qua - U23 Thái Lan, vào ngày 2/6. Sau đó 3 ngày, chúng ta sẽ đối đầu đối thủ nặng ký U23 Hàn Quốc, trước khi khép lại vòng bảng bằng màn so tài với U23 Malaysia, vào ngày 8/6.