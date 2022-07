‘Vua kungfu’ ngã gục trước cú đấm ‘búa tạ’ của võ sĩ Trung Quốc

TPO - Dù được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ và nhập cuộc rất tốt, nhưng cuối cùng Muslim Salikhov lại bị Jingliang Li hạ knock-out đầy cay đắng.

Vào sáng 17/7 (giờ Việt Nam), Jingliang Li đã có cuộc so găng với Muslim Salikhov tại sự kiện UFC on ABC 3 diễn ra ở New York, Mỹ. Trước trận đấu này, võ sĩ có biệt danh “Vua kungfu” được đánh giá rất cao nhờ sở hữu thành tích thi đấu cực kỳ ấn tượng với 18 thắng, 2 thua.

Bước vào trận đấu, Muslim Salikhov đã nhập cuộc rất tốt khi liên tục tung ra những cú đá tầm xa uy lực khiến Jingliang Li phải vất vả chống đỡ. Tuy nhiên, võ sĩ người Trung Quốc cũng có một số pha phản đòn chất lượng.

Bước sang hiệp 2, Muslim Salikhov tiếp tục gia tăng sức ép, nhưng khi hiệp đấu này chỉ còn hơn 20 giây nữa sẽ khép lại, Jingliang Li bất ngờ có một cú đấm cực mạnh trúng đích khiến võ sĩ có biệt danh “Vua kungfu” choáng váng, ngã gục xuống sàn đấu.

Sau đó, Jingliang Li tiếp tục lao tới bồi thêm hàng loạt cú đấm cùng đòn chỏ khác buộc trọng tài phải can thiệp và công nhận chiến thắng knock-out cho anh.