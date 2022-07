Võ sĩ Việt tung cú ‘vô ảnh cước’ tuyệt đỉnh, hạ knock-out tay đấm Mỹ sau 14 giây

TPO - Ở cuộc chạm trán với Matt Barro tại sự kiện LFA 135 diễn ra vào cuối tuần qua, võ sĩ Việt Nam – An Hồ chỉ cần mất 14 giây để hạ knock-out đối thủ bằng một cú đá cực mạnh và đẹp mắt.

Kể từ khi tham dự các giải MMA nghiệp dư vào năm 2018, An Hồ đã chứng tỏ được tài năng của mình khi không để thua bất cứ trận nào sau 7 lần thượng đài. Tới đầu năm 2022, võ sĩ người Việt đã có màn ra mắt giải MMA chuyên nghiệp rất ấn tượng khi hạ knock-out đối thủ Guilherme Crossi tại sự kiện LFA 124.

Bên kia chiến tuyến, Matt Barro lại không được đánh giá cao khi để thua 7/10 trận đấu đã tham dự. Vì vậy, tay đấm người Mỹ bị đánh giá yếu hơn nhiều so với An Hồ.

Bước vào trận đấu, An Hồ đã chủ động lao lên tấn công và chỉ sau 14 giây thi đấu, tay đấm người Việt đã có một cú đá cực mạnh khiến Matt Barro ngã ngửa ra sàn đấu. Sau đó, An Hồ tiếp tục bồi thêm một cú đấm khác buộc trọng tài phải can thiệp và công nhận chiến thắng knock-out cho anh.