Vua đầu bếp khiếm thị người Mỹ gốc Việt háo hức với món ăn đường phố Hà Nội

Trong buổi nói chuyện tại Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội ngày 20/9, trong khuôn khổ chương trình Sứ giả Nghệ thuật của Bộ Ngoại giao Mỹ, Christine cho biết cô đã về Việt Nam hơn chục lần, nhưng đây mới là lần thứ hai cô thăm Hà Nội.

Lần trước cô đến Hà Nội đúng dịp Tết nên không tìm được quán ăn nào. Lần này, cô cùng chồng thử rất nhiều món, như phở cuốn, phở chiên phồng và chè. Cô cũng thích nhiều món khác, như bánh cuốn, chả cá chấm mắm tôm…

“Đó là một cuộc phiêu lưu khá thú vị. Tôi luôn háo hức thử những món ăn đặc trưng ở đây”, cô nói về chuyến đến Hà Nội lần này.

Christine cho biết, cô được sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng cô vẫn mang trong mình những di sản văn hoá của người Việt, và nay rất tự hào có thể trở thành Đại sứ ẩm thực để kết nối văn hoá.

Christine nói rằng khi trở về Việt Nam, cô không cố gắng dạy người Việt cách nấu những món ăn của họ, mà chỉ cố gắng giới thiệu những nền văn hoá khác. Vì thế, tại Lễ hội tiệc nướng mỹ vị Hoa Kỳ tại Hà Nội ngày 21/9, cô sẽ trổ tài làm món thịt nướng kiểu Mỹ. Cô cho biết, bang Texas nơi cô sinh sống có nhiều thịt bò, vì thế cô sẽ hướng dẫn cách làm món bít tết sườn nướng theo kiểu của người Texas.

Thích nấu với nước mắm

Trả lời câu hỏi về di sản Việt Nam ảnh hưởng như thế nào đến cách nấu nướng và cuộc sống của cô, Christine cho biết bố mẹ cô là người Việt Nam, nên họ nấu rất nhiều món ăn Việt Nam. Tuy nhiên, mẹ của cô qua đời sớm, khi cô mới ở tuổi niên thiếu, nên khi đến độ tuổi 20, cô tự học và nhớ lại cách nấu của bà và của mẹ.

“Món ăn Việt Nam luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi vì lớn lên bằng những món ăn đó và tôi rất thích”, cô nói.

Đầu bếp 44 tuổi cho biết, hai trong số ba nhà hàng của cô ở Mỹ hiện nay thể hiện phong cách hiện đại của món ăn Việt Nam, vì cô muốn cho những người không phải người Việt thấy ẩm thực của Việt Nam tuyệt vời và sáng tạo như thế nào.

“Tôi thực hiện nhiều buổi hướng dẫn để dạy người Mỹ cách làm món ăn Việt Nam. Ẩm thực Việt ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi và nước mắm là nguyên liệu yêu thích của tôi, kể cả khi tôi nấu đồ ăn Tây”, cô cho biết.

Nói về động lực vươn lên khi sớm mất mẹ và mất thị lực vì bệnh viêm tuỷ thị thần kinh ở độ tuổi 20, Christine cho biết, cha mẹ cô luôn dạy cô phải quyết tâm và độc lập. “Vì thế, kể cả khi tôi mất thị lực, tôi vẫn muốn học để tự nấu cho mình”, cô chia sẻ.

Christine cho biết, khi tham gia cuộc thi Master Chef năm 2012, cô đang học cao học về viết văn sáng tạo, nên muốn trải nghiệm để có những câu chuyện hài hước hoặc thú vị làm chất liệu cho các tác phẩm của mình. “Tôi không nghĩ sẽ chiến thắng, nhưng chiến thắng đã mang lại cho tôi nhiều cơ hội trong thế ẩm thực, như mở nhà hàng”, cô nói.

Bí quyết giúp Christine chiến thắng cuộc thi đó chính là món thịt kho và cá kho của bà và của mẹ. Trong các giám khảo cuộc thi mà cô tham dự năm 2012 có sự góp mặt của đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay. Christine nói rằng các đầu bếp nổi tiếng như vậy đã thử hết sơn hào hải vị, các món nổi tiếng, vì thế cô muốn mang đến cho họ món ăn mà họ chưa từng ăn. Chính chiến lược đó đã giúp cô chiến thắng.

Nói về cuộc sống sau khi trở thành Master Chef, Christine cho biết cô phải mất hai năm mới quen với việc được mọi người nhận ra khi đi ra ngoài. Cô kể rằng vì mất thị lực, cô không biết khi mọi người đến gần hay để ý mình. Có lần cảm thấy mệt, cô vào cửa hàng thực phẩm để mua pizza đông lạnh. Mọi người đi theo vì và bảo: “Ồ, chị cũng mua pizza đông lạnh à. Tôi nghĩ chị là đầu bếp”.

Chistine nói rằng chị không nghĩ mình đặc biệt, mà mọi người đều có con đường riêng của mình và đều đặc biệt. “Tôi cũng chỉ như như bao người khác”, cô nói.

Chia sẻ về cách vượt qua những thách thức trong cuộc sống, Christine cho biết cô nhận ra rằng cuộc sống không bao giờ dễ dàng, không bao giờ diễn ra theo cách mình mong đợi, nhưng điều quan trọng nhất là cách vượt qua và làm được gì.

“Nhiều thử thách sẽ tạo nên tính cách. Đối với tôi, thử thách rất mệt mỏi, nhưng cũng khiến tôi trưởng thành hơn, trở thành một người tốt hơn và học cách cảm thông hơn với những khó khăn của người khác”, cô nói.

Để sống lạc quan và tích cực, Christine cho biết niềm vui không hẳn cần những điều lớn lao, mà cô có thể tìm thấy trong những điều nhỏ bé, như đi dạo quanh phố cùng với chồng và con chó cưng của mình, hay thưởng thức món ăn mà mình thích.

Cuốn sách dạy nấu ăn đầu tiên Christine Hà (tên đầy đủ là Hà Huyền Trân), "Recipes from My Home Kitchen", lọt vào danh sách bán chạy nhất của Thời báo New York. Cô đã diễn thuyết về bảo vệ quyền của người khuyết tật tại Liên Hợp Quốc, là sứ giả ẩm thực cho Đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài và là người đồng dẫn chương trình nấu ăn "Four Senses" ở Canada và giám khảo cho MasterChef Việt Nam.

Christine nhận bằng Thạc sĩ Mỹ thuật tại Chương trình Viết sáng Tạo, Đại học Houston, nơi cô là biên tập chính cho tạp chí văn học Gulf Coast, và bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh từ Đại học Texas tại Austin.

Nhà hàng đầu tiên của Hà ở Houston, "The Blind Goat", được James Beard Foundation đề cử là một trong những nhà hàng mới xuất sắc nhất năm 2020 tại Mỹ. Cô mở nhà hàng thứ hai của mình, "Xin Chào", vào tháng 9/2020 cùng với đầu bếp Tony Nguyen, và được James Beard Foundation đề cử vào vòng chung kết của chương trình Đầu bếp xuất sắc, khu vực Texas, năm 2022 và một lần nữa vào vòng bán kết giải Đầu bếp ưu tú năm 2023. Nhà hàng thứ ba của Christine Hà, "Stuffed Belly", khai trương vào tháng 6 năm nay.