Vụ xe tải ùn ùn chở đá lậu ở Khánh Hòa: Kỷ luật chủ tịch xã

TPO - Chủ tịch UBND xã Cam Hiệp Nam (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà) cùng một cán bộ xã này đã bị kỷ luật vì để xảy ra việc khai thác đất đá trái phép gần dự án tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn xã.

Ngày 25/11, UBND huyện Cam Lâm đã ký quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Cam Hiệp Nam. Ông Nguyễn Văn Dũng có những khuyết điểm, vi phạm dẫn đến sai phạm không kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hoặc xử lý trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản tại địa phương.

Ngoài ông Dũng, UBND huyện Cam Lâm cũng thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Cao Hữu Phi Vũ (công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường của UBND xã Cam Hiệp Nam). Ông Cao Hữu Phi Vũ bị kỷ luật vì chưa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác tham mưu trên lĩnh vực quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản tại địa phương.

Cùng ngày, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã có thông tin phản hồi báo chí về việc vận chuyển đất ra khỏi dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Cam Hiệp Nam. Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, lực lượng đơn vị này đã phát hiện 4 trường hợp khai thác đất trái phép tại các lô đất giáp ranh đường cao tốc Bắc - Nam. Công an hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý 2 trường hợp và xác minh làm rõ một vụ việc liên quan đến việc vận chuyển đất tại dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào những ngày cao điểm các tháng 6, 7 và 8/2022, trên tuyến cao tốc Bắc Nam (đoạn qua xã Cam Hiệp Nam) đang thi công xuất hiện từng đoàn xe chở đất đá lậu nhưng không bị xử lý. Những đoàn xe này di chuyển từ cao tốc rồi vào đường dân sinh nối với cao tốc Bắc - Nam để ra đường Lập Định, Suối Môn.