Công an, chính quyền cùng vào cuộc vụ khai thác đất, đá 'lậu' dọc tuyến cao tốc ở Khánh Hoà

TPO - Lãnh đạo UBND huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà cho biết đã lập đoàn kiểm tra xác minh vụ việc khai thác khoáng sản trái phép tại xã Cam Hiệp Nam sau phản ánh của báo Tiền Phong và cảm ơn sự vào cuộc của báo.

Chiều 8/9, PV báo Tiền Phong đã có buổi làm việc với ông Ngô Văn Bảo - Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm về kết quả kiểm tra sau phản ánh trong bài viết “Ngang nhiên khai thác đất, đá 'lậu' dọc tuyến cao tốc ở Khánh Hoà” đăng trên báo Tiền Phong điện tử ngày 23/8.

Theo vị Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hoà tại công văn 8003 ngày 24/8/2022 về kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh trong bài báo nói trên, huyện đã thành lập đoàn kiểm tra xác minh thực tế việc khai thác khoáng sản trái phép tại xã Cam Hiệp Nam.

Theo báo cáo của đoàn kiểm tra, từ tháng 1 đến tháng 7/2022, UBND huyện Cam Lâm phát hiện 5 trường hợp tự ý cải tạo đất, thu hồi đá chẻ trái phép. Sau khi phát hiện, huyện Cam Lâm đã chỉ đạo xã Cam Hiệp Nam kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động. Riêng tại khu vực hồ Tà Lua, trong quý I/2022, xã Cam Hiệp Nam phát hiện 1 trường hợp san lấp trái phép.

“Hiện nay, việc khai thác khoáng sản trái phép tại xã Cam Hiệp Nam đã chấm dứt, không còn trường hợp nào tái vi phạm khai thác đất đá trái phép trên địa bàn xã. Qua đây, huyện cảm ơn sự vào cuộc của báo Tiền Phong và ghi nhận những nội dung phản ánh của báo liên quan đến việc khai thác khoáng sản trái phép tại xã Cam Hiệp Nam. Thời gian tới, UBND huyện Cam Lâm tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai, bảo vệ khoáng sản tại địa phương và kịp thời xử lý những vụ việc vi phạm nếu có”, ông Ngô Văn Bảo thông tin.

Hội đồng nhân dân tỉnh lập đoàn khảo sát

Trước phản ánh của báo Tiền Phong, đoàn giám sát của HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng đã khảo sát thực tế một số điểm khai thác khoáng sản ở huyện Cam Lâm. Vào ngày 7/9, đoàn giám sát của HĐND tỉnh Khánh Hòa khảo sát thực tế một số điểm khai thác khoáng sản ở huyện Cam Lâm. Sau khi đi kiểm tra thực tế, đoàn đã làm việc với lãnh đạo UBND huyện Cam Lâm về tăng cường công tác quản lý về khoáng sản.

Ngày 9/9, Công an huyện Cam Lâm cũng cho biết đang tiếp tục xác minh, làm rõ thông tin mua bán đất tại dự án cao tốc Bắc - Nam và hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Liên quan đến tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở xã Cam Hiệp Nam, Công an huyện Cam Lâm đã xác định được chủ của 3 mỏ đá, đá trái phép. Đến nay, cơ quan công an đã mời lên làm việc 2 chủ mỏ đất, đá. Riêng 1 chủ mỏ còn lại đang ở TP.HCM, cơ quan công an tiếp tục mời lên làm việc trong thời gian đến.

Trước đó, Tiền Phong có bài viết “Ngang nhiên khai thác đất, đá 'lậu' dọc tuyến cao tốc ở Khánh Hoà” phản ánh thực trạng trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đang thi công (đoạn qua xã Cam Hiệp Nam) xuất hiện từng đoàn xe chở đất đá lậu nhưng không bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Những đoàn xe “lậu” ngang nhiên di chuyển từ cao tốc rồi vào đường dân sinh nối với cao tốc để ra đường Lập Định, Suối Môn. Toàn bộ sự việc nói trên đều có hình ảnh, clip đi kèm ghi nhận trong thời gian từ tháng 6, 7 và tháng 8/2022.

Cùng với đó, Tiền Phong cũng đã phản ánh các mỏ đất đá ở xã Cam Hiệp Nam trong một thời gian dài là trái phép, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản và mất an ninh trật tự địa phương.

Ngoài ra, Báo còn phản ánh những bất thường trong việc vận chuyển đất đá trái phép trên công trình xây dựng tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn qua huyện Cam Lâm. Hiện cơ quan Công an huyện Cam Lâm cũng đang điều tra.