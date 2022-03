Vụ Việt Á: Nhiều lãnh đạo Học viện Quân y vi phạm nghiêm trọng, đến mức phải kỷ luật

TPO - Trong hai tháng đầu năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi đã thu ngân sách ước đạt 5.684 tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán năm và bằng 156,1% so với cùng kỳ năm 2021.

TPO - Liên quan đến vụ án buôn lậu vàng qua biên giới, ngày 5/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về hành vi trốn thuế xảy ra tại một tiệm vàng ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.