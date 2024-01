Vụ truy sát gia đình vợ: Nghi phạm lên núi treo cổ tự tử

TPO - Sau nhiều giờ truy tìm, cơ quan chức năng huyện Yên Thành (Nghệ An) phát hiện nghi can L. đã tử vong trong tư thế treo cổ trên rừng.

Chiều 25/1, lãnh đạo UBND xã Đồng Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cho biết, sau nhiều giờ truy tìm, nghi can Hoàng Văn L. (46 tuổi, trú xã Đồng Thành) đã được tìm thấy trong tình trạng treo cổ trên rừng thông. Trước đó vào sáng cùng ngày, nghi can L. được nghi vấn đã dùng hung khí truy sát gia đình vợ khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo đó, Khu vực phát hiện thi thể nghi can là rừng thông thuộc xã Xuân Thành (huyện Yên Thành) cách hiện trường vụ việc vài km. Sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó vào sáng 25/1, Hoàng Văn L. (46 tuổi, trú xã Đồng Thành) đến nhà bố mẹ vợ ở cùng xóm chơi thì xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Thái Thị T.

L. sau đó được xác định là đã dùng hung khí tấn công khiến vợ và mẹ vợ là bà Trương Thị Th.. tử vong tại nhà. Riêng ông Thái Duy L. (chồng bà Th.) bị thương nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu sau đó.

Sau khi gây án, L. chạy xe máy trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc đồng thời truy bắt nghi can L.

Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng và người dân đã phát hiện nghi can L. tử vong trong tư thế treo cổ trên rừng thông ở xã bên cạnh.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.