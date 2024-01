Thông tin mới vụ hung thủ giết người bị 1.000 cảnh sát truy lùng

TPO - Cơ quan công an đã khởi tố hung thủ giết nữ nhân viên quán cà phê, cướp xe máy rồi lẩn trốn 3 ngày trong rừng ở tỉnh Long An về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Tâm là hung thủ đã sát hại chị N.T.H.C (31 tuổi, quê Tiền Giang), nhân viên của quán cà phê trên quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) vào trưa 6/1.

Sau khi gây án, Tâm lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát về tỉnh Long An và lẩn trốn 3 ngày tại một khu rừng keo rộng khoảng 50 hecta ở ấp 7 (xã Lương Hòa, huyện Bến Lức).

Trước khi gây án, Tâm đến một tiệm hớt tóc ở xã Tân Thới Nhì (huyện Hóc Môn) với mục đích cướp tài sản nhưng trong tiệm đông người và bên trong không có tài sản đắt tiền nên bỏ đi.

Ngoài ra, đối tượng này đang bị Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) truy tìm để làm rõ về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Khoảng 11h30 ngày 6/1, Công an huyện Hóc Môn nhận được tin báo về việc xảy ra vụ án "Giết người, cướp tài sản" tại địa chỉ 42/3, tổ 9 (ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn). Nạn nhân là chị C và tài sản bị chiếm đoạt là 1 xe máy.

Ban Giám đốc Công an TPHCM đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND thành phố; đồng thời chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, thiết bị, phối hợp với Công an huyện Hóc Môn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét, bằng mọi giá phải bắt đối tượng gây án trong thời gian nhanh nhất.

Sau 9 giờ truy xét, Ban chuyên án đã xác định được nghi phạm là Tâm nhưng đối tượng đã di chuyển qua nhiều nơi thuộc địa phận TPHCM và lẩn trốn vào rừng keo thuộc ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Quá trình truy bắt đối tượng, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn do địa hình nơi đối tượng lẩn trốn rộng khoảng 50 hecta, giáp sông và rất rậm rạp.

Ban Chuyên án đã huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ, 7 flycam, 7 chó nghiệp vụ và lập 40 chốt bao vây khu đất 24/24. Sau 72 giờ truy lùng, các trinh sát đã bắt được đối tượng, thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan đến vụ án.

Qua đấu tranh, đối tượng Tâm đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai báo đã chuẩn bị kỹ lượng trước khi gây án và không có đồng bọn.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.