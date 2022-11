Vụ ‘tra tấn’ trên biển: Sẽ khởi tố khi có kết quả giám định

TPO - Đại diện Công an tỉnh Cà Mau cho biết, công an đang đưa bị hại đi giám định thương tích tại Trung tâm Pháp y tỉnh Cà Mau. Ngay khi có kết quả giám định, công an sẽ khởi tố bị can.

Ngày 22/11, tại buổi họp giao ban báo chí tháng 11/2022, thượng tá Phan Bửu Kiếm, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau đã thông tin về vụ ngư phủ bị hành hạ dã man trên tàu cá, gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua. Theo Thượng tá Phan Bửu Kiếm, trong 2 ngày 28/5 và ngày 30/5, Lê Văn B (40 tuổi) và Trương Văn T (47 tuổi, cùng quê tỉnh Kiên Giang) đến Công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời trình báo về việc bị đánh đập trên tàu cá BT 97993 - TS, do bà Phạm Thị Hà (57 tuổi, ngụ ấp 6, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) làm chủ. “Sau khi ghi lời khai của 2 bị hại, cả 2 không yêu cầu cũng như không đồng ý làm việc và yêu cầu được tự thỏa thuận với chủ ghe. Thoả thuận xong, cả 2 bị hại rời khỏi địa phương, không liên lạc được.", Thượng tá Kiếm nói. Cũng theo thượng tá Kiếm, sau khi Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời khởi tố vụ án để làm rõ về hành vi hành hạ người khác, cơ quan chức năng mới gặp được ông T, còn ông B chưa biết ở đâu, trên tàu cá nào. Cơ quan công an cũng đang liên hệ để tìm ông B. “Vị trí xảy ra vụ việc được xác định nằm ở ngoài khơi thuộc vùng biển tỉnh Cà Mau, nhưng không xác định được thuộc huyện nào, nên đơn vị nào phát hiện vụ việc thì giao đơn vị đó thụ lý xử lý. Hiện, Công an huyện Trần Văn Thời đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng”, Thượng tá Kiếm nói. Thượng tá Phan Bửu Kiếm cho biết thêm, do chủ ghe không chấp hành, Công an huyện Trần Văn Thời đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Sông Đốc tiến hành điều ghe vào bờ để phục vụ xử lý vụ việc. “Đến 6h sáng nay (22/11), ông T mới được đưa vào bờ, Công an đang đưa ông T đi giám định thương tích tại Trung tâm Pháp y tỉnh Cà Mau. Ngay khi có kết quả giám định, cơ quan công an sẽ khởi tố bị can”, thượng tá Kiếm nói. Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có văn bản "hoả tốc" đề nghị công an tỉnh khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác minh thông tin báo chí đã phản ánh. Xử lý nghiêm nếu có xảy ra sai phạm. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo cập nhật, cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định. Tân Lộc