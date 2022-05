Vụ tố cáo của 'cựu tử tù' Liên Khui Thìn: Động thái mới từ Bộ Công an

TPO - CQĐT Bộ Công an đề nghị UBND TP Thủ Đức chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các phường liên quan trả lời rõ, các lô đất thuộc diện thi hành án mà ông Liên Khui Thìn tố cáo bị chiếm đoạt đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ai, việc cấp giấy chứng nhận nói trên là đúng hay sai và căn cứ theo văn bản pháp luật nào?

Ngày 14/5, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa đề nghị UBND TP Thủ Đức cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại công ty TNHH Epco (TPHCM) và một số đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P10 ngày 16/4/2021.

Theo đó, để phục vụ công tác điều tra, truy thu tài sản thi hành án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị UBND TP Thủ Đức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị và UBND các phường liên quan các lô đất trên cung cấp các hồ sơ và trả lời rõ một số nội dung.

Cụ thể: Hồ sơ, nguồn gốc pháp lý các lô đất trên. Hiện nay, các lô đất trên do ai quản lý, đã cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho cá nhân nào. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này đúng hay chưa đúng và nếu đúng thì căn cứ theo văn bản pháp luật nào…

Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT cũng yêu cầu TP Thủ Đức xác định các lô đất nói trên có nằm trong quy hoạch hay không. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của TP Thủ Đức liên quan đến các lô đất trên như thế nào…

Yêu cầu của Cơ quan CSĐT cũng đồng thời gửi đến UBND TPHCM để biết và chỉ đạo UBND TP Thủ Đức thực hiện.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (CSKT) đã tiến hành kiểm tra, xác minh đơn tố cáo của ông Liên Khui Thìn, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty EPCO tố cáo một số cá nhân, nhóm lợi ích lợi dụng thời gian ông chấp hành án phạt tù để chiếm đoạt tài sản các công ty do ông bỏ vốn thành lập.

Do tài sản bị chiếm đoạt dẫn tới bản án đã có hiệu lực 21 năm, trong tổng số 1.051 tỷ đồng phải thi hành án, ông Liên Khui Thìn mới thi hành được 569 tỷ đồng. Phần trách nhiệm dân sự còn phải liên đới bồi thường là 481 tỷ đồng từ lúc được đặc xá (ngày 2/9/2009) đến nay, ông Thìn không thể thực hiện được cho nhà nước.

Từ kết quả xác minh ban đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P10 để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại công ty TNHH EPCO (TPHCM) và một số đơn vị có liên quan.

Cơ quan chức năng xác định, ông Liên Khui Thìn, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH EPCO có dùng tiền để bồi thường cho hộ dân tại nhiều lô đất nhưng sau đó, các lô đất này đã bị thâu tóm, rồi chuyển nhượng cho người khác có dấu hiệu trái pháp luật trong thời gian ông này bị bắt giam.

Điển hình, hai lô đất 5.000 m2 và 3 ha tại phường Thảo Điền (TP Thủ Đức), Cơ quan CSĐT xác định vào năm 2003, ông Nguyễn Lộc Ri (tự xưng là Giám đốc công ty TNHH Epco sau khi ông Liên Khui Thìn bị bắt – PV) ký hợp đồng chuyển nhượng cho ông Huỳnh Anh Kiệt và ông Vũ Đình Đạt, được UBND Quận 2 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào các thời điểm 29/12/2003 và 7/6/2006.

Còn lô đất 4.020 m2 tại số 41A đường 12, ấp Bình Khánh 3 (phường Bình Khánh, TP Thủ Đức), ngày 13/2/2007, UBND Quận 2 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phan Tấn Dui và bà Đỗ Thị Thước. Đến ngày 27/9/2012, UBND Quận 2 đã có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho ông Dui và bà Thước do có đơn tố cáo của ông Liên Khui Thìn...

Khu đất 30.013 m2 tại phường An Phú (TP Thủ Đức), gồm: lô đất 25.100 m2 thuộc thửa 2845 (thửa cũ 534) tờ bản đồ số 3, phường An Phú theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND Quận 2 cấp ngày 4/10/2001, do ông Trương Đình Hưng đứng tên trên hợp đồng chuyển nhượng số 2628/CN của UBND Quận 2 phê duyệt ngày 23/11/2001.

Ngoài ra, lô đất 3.656 m2 và 1.257 m2 thuộc một phần thửa 536, 537 tờ bản đồ số 3 phường An Phú do công ty TNHH Thắng Lợi đã bồi thường cho các hộ ông Tô Văn Thiệt và bà Nguyễn Thị Cúc (các chủ đất cũ mà trường đó ông Thìn đã bồi thường – PV) theo giấy xác nhận ngày 7/5/2003 của UBND phường An Phú.