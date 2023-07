Vụ rửa khay ăn của trẻ bên bồn cầu: Phòng giáo dục yêu cầu chấn chỉnh

TPO - Sau khi kiểm tra, Phòng GD&ĐT TP Vinh, Nghệ An yêu cầu nhà trường nghiêm túc khắc phục các vấn đề liên quan, chấn chỉnh các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trong nhà trường.

Chiều 28/7, ông Lê Trường Sơn, Phó Phòng GD&ĐT TP Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa có văn bản báo cáo Sở GD&ĐT Nghệ An và UBND TP Vinh về việc phản ánh của phụ huynh Trường Mầm non Viet Sing Garden Hills.

Theo báo cáo, trong thời gian qua, trên mạng xã hội có lan truyền hình ảnh không đảm bảo vệ sinh trong chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại Trường Mầm non Viet Sing Garden Hills, thành phố Vinh. Sau khi nhận được thông tin, Phòng GD&ĐT TP Vinh phối hợp với Phòng Y tế thành phố đã tiến hành kiểm tra xác minh sự việc và yêu cầu nhà trường báo cáo giải trình bằng văn bản các nội dung liên quan.

Về hình ảnh giáo viên vệ sinh khay ăn của trẻ trong nhà vệ sinh, theo báo cáo của Phòng GD&ĐT, hiện nay, hệ thống nhà bếp của Trường Mầm non Viet Sing Garden Hills đang trong thời gian trình hồ sơ và chờ sự chấp thuận về công tác phòng cháy chữa cháy để xây dựng và sửa chữa, vì vậy nhà trường đã sử dụng bếp ăn của Trường Mầm non Viet Sing Sunries để chế biến và hệ thống máy rửa, máy sấy của Trường Mầm non Viet Sing Kids City để rửa nồi, bát, thìa, khay ăn của trẻ.

“Sau khi trẻ ăn xong, giáo viên gạt bỏ và tráng qua thức ăn dư thừa trong bát để xếp vào thùng và vận chuyển về Trường Mầm non Viet Sing Kids City theo quy trình của nhà trường. Tuy nhiên, việc giáo viên để các dụng cụ ăn uống của trẻ trên bồn vệ sinh là không đảm bảo vệ sinh. Do khâu bao quát, quản lý của Ban giám hiệu nhà trường không chặt chẽ nên để xảy ra hình ảnh trên”, báo cáo nêu.

Về hình ảnh sử dụng nước bẩn, Phòng GD&ĐT TP Vinh cho hay, qua báo cáo của nhà trường thì đây là hình ảnh trong thời điểm nhà trường vệ sinh hệ thống lọc và bể nước theo định kỳ. Kiểm tra thực tế Trường Mầm non Viet Sing Garden Hills đang sử dụng 2 nguồn nước: Nguồn nước khoan (có hệ thống lọc) cho bể phòng cháy chữa cháy và để tưới cây xanh, xịt rửa sân vườn; Nguồn nước máy chảy vào 2 bồn inox chứa 4.000 lít nước, sau đó hệ thống bơm lên 1 bồn để chảy về cho các phòng làm việc và các nhóm, lớp sử dụng và 1 bồn để chảy về bình lọc nước của các phòng làm việc và các nhóm.

Tuy nhiên, hiện nay nhà trường chưa có kết quả thử nghiệm nguồn nước (đã lấy mẫu nước đi xét nghiệm ngày 24/7/2023). Tại thời điểm kiểm tra thì hệ thống nước ở các khu vực không bị đục và bẩn như trong hình ảnh đã đưa ra.

Về hình ảnh gối ngủ của trẻ để lộn xộn, đây là hình ảnh thời điểm nhà trường tổng dọn vệ sinh định kỳ của nhà trường, các giáo viên đang kiểm tra để phơi nắng và độn thêm bông vào gối để đảm bảo độ phồng, êm, sạch cho gối. Tại thời điểm kiểm tra các nhóm, lớp đang xếp gối của trẻ trong tủ ngăn nắp, vỏ ruột gối trắng, sạch, không có mùi.

Sau khi kiểm tra, Phòng GD&ĐT TP Vinh yêu cầu nhà trường nghiêm túc khắc phục các vấn đề liên quan, chấn chỉnh các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trong nhà trường để ổn định tư tưởng cho phụ huynh và dư luận xã hội.