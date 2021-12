Vụ Phan Sào Nam: Cách chức, cảnh cáo 4 cán bộ công an

TP - Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Thọ đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức và cảnh cáo đối với 4 cán bộ thuộc Công an tỉnh vì liên quan vụ giảm án tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam.

Ngày 6/12, theo thông tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ liên quan đến vụ Phan Sào Nam. Cụ thể, Tỉnh ủy Phú Thọ quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Đại tá Đào Văn Lý, Trưởng phòng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh và Thượng tá Hoàng Phương Nam, Trưởng Công an huyện Hạ Hòa (nguyên Phó Trưởng phòng, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh). Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Đại tá Nguyễn Văn Trường, nguyên Giám thị và Thượng tá Thạch Văn Thắng, nguyên Phó giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo Tỉnh ủy Phú Thọ, với cương vị là Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng, Phó Thủ trưởng Thường trực cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh (từ tháng 7/2019 đến nay), Đại tá Đào Văn Lý chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Chi ủy Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn 2019-2020) và 2020-2025.

Ông Lý là người trực tiếp chỉ đạo Hoàng Phương Nam, Phó Trưởng phòng tiến hành xác minh, soạn thảo 2 giấy xác nhận lập công cho phạm nhân Phan Sào Nam sai sự thật; trực tiếp ký 2 giấy xác nhận để xác nhận việc lập công cho phạm nhân Phan Sào Nam sai sự thật, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Công an. Ông Lý còn trực tiếp giao giấy xác nhận cho bị cáo Phan Anh Tuấn vi phạm Luật bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế làm việc của Phòng An ninh điều tra.

Trong khi đó, Thượng tá Hoàng Phương Nam, trong thời gian giữ cương vị Phó Trưởng phòng, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, ông Nam cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Chi ủy Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nam cũng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Phòng An ninh điều tra; vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, nhận sự chỉ đạo của ông Đào Văn Lý, tiến hành xác minh việc lập công của phạm nhân Phan Sào Nam sai sự thật. Ông Nam cũng đã trực tiếp soạn thảo 2 giấy xác nhận trình để ông Lý ký xác nhận việc lập công cho phạm nhân Phan Sào Nam sai sự thật, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Công an.

Đối với Đại tá Nguyễn Văn Trường, nguyên Giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ. Ông Trường đã trực tiếp ký quyết định cho 2 bị cáo thăm gặp, chỉ đạo cán bộ ký, ghi nhận xét, xếp loại tốt và trực tiếp hướng dẫn phạm nhân Phan Sào Nam viết đơn trình bày có nội dung không đúng thực tế.

Còn Thượng tá Thạch Văn Thắng, với cương vị nguyên Phó Giám thị trại tạm giam Công an tỉnh đã trực tiếp ký nhận xét đối với phạm nhân Phan Sào Nam không đúng thực tế, sai sự thật, vi phạm quy định của Bộ Công an, vi phạm Quy định số 47-QĐ/TWvề những điều đảng viên không được làm.

Liên quan đến vụ Phan Sào Nam, trước đó, UBKT Trung ương kỷ luật cảnh cáo 5 lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Ninh.