Tuyên án nhóm du côn chuyên chặn đường, cướp tiền của học sinh

TPO - Cô gái 23 tuổi, trú tại Hà Nội tố cáo tới cơ quan công an về việc bị nhóm thanh niên trêu ghẹo, đánh thủng màng nhĩ.

TPO - Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đang tạm giữ 4 cô gái tham gia vụ hành hung em L.T.M.T, học sinh lớp 11, trường THPT Lộc Thành để điều tra, xử lý.

TP - Theo đại diện Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy C04 (Bộ Công an), trong những năm gần đây, ma túy tổng hợp núp dưới dạng thực phẩm đồ ăn, thức uống, thực phẩm chức năng đã xuất hiện tại Việt Nam.

TPO - Tối 1/12, Thượng tá Ngô Thanh Vũ - Trưởng Công an thị xã Tân Châu tỉnh An Giang cho biết, đã tiếp nhận hơn 100 đơn của người dân tố cáo việc vỡ hụi hơn 22 tỷ đồng do bà Đ.T.Đ. (47 tuổi, ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu) làm chủ có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hiện, đơn vị này đang tiến hành xác minh vụ việc.