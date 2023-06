Vụ học sinh tử vong với nhiều thông tin trái chiều tại Hải Dương: Có hiện tượng rò rỉ điện

TPO - Liên quan đến vụ việc cháu N.S.T, học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Thanh Bình (TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tai nạn tại trường dẫn đến ngừng tim và tử vong sau 20 ngày điều trị, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an có kết luận giám định hiện trường.

Anh Nguyễn Văn Hữu (bố của N.S.T) cho biết, ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hải Dương đã mời gia đình lên thông báo Kết luận số 3337/KL-KTHS, ngày 19/5/2023 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an về giám định hiện trường vụ tai nạn của cháu N.S.T tại Trường tiểu học Thanh Bình.

Theo đó, kết luận nêu rõ, có sự cố rò rỉ điện từ hệ thống màn hình led ra khung chống với mức điện áp đo được là 220V. Với mức điện áp này có thể gây nguy hiểm cho người tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp.

Liên hệ với cán bộ phụ trách vụ việc do Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hải Dương, người này xác nhận đã có kết luận của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an và có thông báo đến những người liên quan theo quy định của pháp luật. Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục thực hiện các bước điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn dẫn đến tử vong của cháu N.S.T.

Sau khi nhận được kết quả giám định, anh Hữu đã có đơn trình báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hải Dương. Theo đơn, ngày 18/4/2023, cháu N.S.T đến trường tham gia biểu diễn văn nghệ nhân “Ngày hội Sách và trải nghiệm” do nhà trường tổ chức. Đến 15h30 phút, anh nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm báo với nội dung “con bị ngã, đang cấp cứu trong Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương”.

Anh Hữu đến bệnh viện, thì con đang được các bác sĩ cấp cứu. Tại đây, bác sĩ hỏi về vết cháy sém mu bàn tay trái của cháu N.S.T xuất hiện như thế nào? Nhưng anh Hữu không biết vì ở nhà và thời điểm đưa cháu đến trường không có vết đó, không biết vết bỏng đó đến từ đâu. Đến 17 giờ 20 cùng ngày, cháu N.S.T được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị. Đến ngày 7/5/2023, thì cháu tử vong.

Trước đó, phóng viên đã ghi nhận ý kiến của phụ huynh có con, cháu học tại Trường tiểu học Thanh Bình. Nhiều người cho biết, sau khi con họ tham dự buổi biểu diễn văn nghệ tại trường về có kể, trường có một học sinh lớp 4 bị điện giật phải đưa đi cấp cứu. Một số gia đình còn cho hay, con họ kể được cô giáo dặn không được nói cháu N.S.T bị điện giật mà chỉ bị ngã.

Trao đổi với cô giáo Trần Cẩm Ninh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Bình về dư luận cho rằng cháu N.S.T bị điện giật, cô Ninh cho hay, hôm tổ chức chương trình văn nghệ, nhà trường có hợp đồng thuê màn hình led của Công ty TNHH Sự kiện và Truyền thông Tam Anh.

Khu vực cháu T đi qua là giàn chống màn hình led nên mọi người nghĩ đến khả năng điện giật, nhưng nhà trường không nắm rõ, chưa dám nói gì về nguyên nhân dẫn đến tai nạn của cháu.