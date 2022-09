Vụ gửi con chữa bệnh nhận về hũ tro cốt: Người đốt xác bé trai đề nghị trả 5 tỷ đồng để dàn xếp

TPO - Bị can Lê Minh Quang đề nghị bồi thường 5 tỷ đồng cho gia đình cháu N.H.N. (nạn nhân bị đốt xác) nhưng không được chấp thuận.

Ngày 29/9, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Quang (45 tuổi, quê TP Huế, Thừa Thiên - Huế) và bà Cao Thị Thu Bích (39 tuổi, còn gọi là Tuyết, quê thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk, người giúp việc cho ông Quang) về hành vi “xâm phạm thi thể”.

Như vậy phải sau 8 ngày kể từ khi Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can trên, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng mới phê chuẩn mà nguyên nhân là do có nhiều tình tiết cần làm rõ.

Như Tiền Phong đã thông tin, ông N.H.N (45 tuổi, ngụ TP Huế) gửi đơn tố giác về việc mang con là N.L.M.Q (3 tuổi) đến TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) gửi cho ông Quang chăm sóc, chữa bệnh chậm phát triển nhưng chỉ gần 1 tháng sau đã đau đớn nhận lại hũ tro cốt.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Quang khai đêm 24/3, thấy cháu N.L.M.Q. bị ho, sốt nhẹ, thở khò khè nên ông đã test nhanh COVID-19, kết quả cháu dương tính với SAR-CoV-2.

Đến khoảng 2 giờ ngày 25/3, ông Quang kiểm tra thì thấy cháu N.L.M.Q. rất yếu, có biểu hiện khó thở nên làm hô hấp nhân tạo. Khoảng 2 - 3 phút sau thì cháu Q. ngưng tim, ngưng thở.

Thời điểm đó, hai người này đã không thông báo về cái chết của cháu Q. cho ông N. vì sợ ông bị sốc, ảnh hưởng đến sức khỏe do ông đang bị bệnh.

Ông Quang và bà Bích cũng dự tính báo với cơ quan chức năng, nhưng rồi lại sợ gặp rắc rối nên ông quyết định tự hỏa thiêu thi thể cháu Q. tại vườn nhà ở xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Theo kết quả điều tra bước đầu của cơ quan công an, vì ông Quang bị tàn tật, phải ngồi xe lăn nên bà Bích đã giúp sức để ông này hỏa thiêu thi thể cháu bé.

Sau đó, ông Quang và bà Bích chở tro cốt của cháu Q. về TP Huế giao cho gia đình ông N.H.N. Tại đây, ông Quang đã hỗ trợ tiền để lo chi phí mai táng cho cháu N.L.M.Q; đồng thời đặt vấn đề bồi thường cho gia đình ông N.H.N. 5 tỷ đồng để dàn xếp chuyện này nhưng gia đình ông N. không đồng ý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 2 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú chứ không bắt tạm giam vì bà Cao Thị Thu Bích đang mang thai, còn ông Lê Minh Quang bị tàn tật.

Công an Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm sáng tỏ nhiều tình tiết khác trong vụ án gây xôn xao dư luận này.