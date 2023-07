Vụ giám đốc trung tâm đăng kiểm rơi lầu tử vong: Phát hiện thư tuyệt mệnh trong ô tô

TPO - Công an TP Hạ Long cùng các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến ông H.A.D. (SN 1979), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đăng kiểm xe Cơ giới đường bộ Quảng Ninh tử vong.

Sáng 3/7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Công an TP Hạ Long cùng các đơn vị chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến ông H.A.D. (SN 1979, trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đăng kiểm xe Cơ giới đường bộ Quảng Ninh, đơn vị quản lý Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hạ Long 14-01D, tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 8 giờ 50 phút ngày 2/7, Công an phường Hồng Hà, TP Hạ Long nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong tại tòa nhà Trụ sở Liên cơ quan số 3 ( phường Hồng Hà, TP Hạ Long).

Qua xác minh ban đầu, lực lượng công an xác định người đàn ông tử vong là H.A.D. (SN 1979, trú tại phường Giếng Đáy), là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đăng kiểm xe Cơ giới đường bộ Quảng Ninh, đơn vị quản lý Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hạ Long 14-01D.

Trước đó, sáng 1/7, ông H.A.D. đã vào trụ sở Liên cơ quan số 3 và lên tầng 7 của trụ sở này. Cũng từ lúc đó, gia đình ông Dũng mất liên lạc với ông và đã tổ chức tìm kiếm.

Qua trích xuất camera, phát hiện ông D. để lại cặp xách tay ở cầu thang. Sau đó, ông D được phát hiện tử vong dưới chân tòa nhà. Lực lượng chức năng cũng tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh do ông D. để lại trong xe ô tô.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.