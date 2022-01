Vụ đại công trường 'sét tặc' ở Quảng Ninh: Xử nghiêm, không để tái diễn

TP - Từng đoàn xe tải nối đuôi nhau chở đất sét từ đại công trường “sét tặc” đi qua cổng UBND xã Bình Khê, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) rồi qua các phường Tràng An, Đức Chính để vào cảng Thắng Lợi (thuộc Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi Đông Triều).

Hung thần “sét tặc”

Gần 1 tháng qua, người dân các xã Bình Khê, Tràng An, Đức Chính... thuộc thị xã Đông Triều không khỏi bức xúc bởi “binh đoàn” xe tải chở đất sét nối đuôi nhau phóng nhanh vượt ẩu trên cung đường chính, gây mất an toàn giao thông. Môi trường sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bụi đất do những đoàn xe chở đất sét này gây ra.

“Không kể ngày đêm, xe chở đất cứ chạy rầm rập từng đoàn. Chú cứ ra đường mà thấy mấy chiếc xe tải màu vàng biển 14, 22, 24... là xe khai thác đất sét đấy. Họ chạy khiếp lắm, có hôm gây tai nạn xong họ vẫn chạy vì có người khác đến lo hậu sự”, ông V. T. H. một người dân xã Bình Khê nói.

“Ngày 7/12/2021, một chiếc xe tải chở đất sét của đại công trường “sét tặc” đã đâm vào một bé gái đang đạp xe trên đường Bình Khê, khiến bé gái tử vong tại chỗ”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong số những vụ tai nạn mà đoàn xe đã gây ra có 1 vụ gây thiệt hại về người. Vụ tai nạn xảy ra ngày 7/12/2021, một chiếc xe tải chở đất sét của đại công trường “sét tặc” đã đâm vào một bé gái đang đạp xe trên đường Bình Khê, khiến bé gái tử vong tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đại diện phía “sét tặc” đã đến thương lượng với gia đình bị hại. Vụ việc sau đó cũng bị chìm xuống và không ai bị xử lý.

Không chỉ mất an toàn giao thông, “binh đoàn” xe tải này còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân hai bên đường. Nhiều gia đình luôn phải đóng kín cửa vì sợ bụi. Thời tiết hanh khô cộng thêm số lượng xe chở đất sét chạy như mắc cửi trên đường khiến bụi bay mù mịt.

Theo chân 1 chiếc xe tải hiệu DONGFENG (Trung Quốc) ì ạch chạy từ đại công trường “sét tặc” chúng tôi bám đuôi chiếc xe ra đến ngã 3 Nông trường Bình Khê, qua đường trung tâm ủy ban xã Bình Khê, rồi qua các phường Tràng An, Đức Chính để vào cảng Thắng Lợi (thuộc Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi Đông Triều).

Lách mình qua lối mòn bên cạnh cổng ra vào để tránh bị bảo vệ phát hiện, phóng viên đi sâu vào bên trong. Tại đây, một bãi tập kết rộng hàng nghìn mét vuông được đổ đầy đất sét, nơi cao nhất lên đến gần 10m. Hệ thống máy móc sàng tuyển đang hoạt động. Ngoài đất sét, khu vực này còn có cả xít than được chất thành từng đống nằm sâu bên trong cảng.

Sau khi ghi nhận hình ảnh, phóng viên đã quay lại đặt lịch làm việc với đại diện Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi Đông Triều. Nhưng khi vừa quay ra, chiếc bán tải màu trắng bám theo xe của chúng tôi đang dừng ngay gần cổng công ty. Khi được giới thiệu là phóng viên và cần vào công ty để làm việc, bảo vệ ngay lập tức niềm nở thông báo giám đốc vừa đi ra ngoài chưa về. Người này còn cho cả số điện thoại của giám đốc để tiện liên lạc. Sau đó, rất nhiều lần chúng tôi gọi vào số máy kia nhưng không có ai bắt máy.

Tỉnh Quảng Ninh vào cuộc

Mặc dù đại công trường “sét tặc” này đã hoạt động khai thác công khai cả tháng nay nhưng không hề bị “sờ gáy”. Ông Đỗ Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Khê cho biết, đã hai lần lập biên bản và xử phạt hành chính về hành vi làm thay đổi hiện trạng đất ở khu vực nêu trên, yêu cầu dừng hoạt động.

Nhưng trên thực tế, ông Thông không hề cung cấp cho phóng viên các biên bản xử phạt hay những văn bản có liên quan đến vụ việc. Trong lúc đang làm việc với phóng viên, công trường vẫn đang hoạt động, xe chở đất sét đi tiêu thụ vẫn chạy rầm rập qua cổng ủy ban.

Ngay sau khi Tiền Phong có bài phản ánh “Thâm nhập đại công trường “sét tặc” lớn nhất Quảng Ninh: Lộng hành và ngang nhiên”, ngày 8/1, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phát đi văn bản số:129/UBND-CN yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh và UBND thị xã Đông Triều kiểm tra, xác minh những phản ánh của báo Tiền Phong nêu trong bài viết.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh ngay hiện tượng báo nêu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của các cấp thẩm quyền; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/01/2022.

“Ngay sau khi báo Tiền Phong phản ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các sở ban ngành nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xác minh. Tỉnh sẽ quyết liệt xử lý, không có vùng cấm và không để tình trạng tương tự tái diễn. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh vào cuộc điều tra, nếu sự việc nghiêm trọng sẽ khởi tố vụ án vì đây là khoáng sản là tài nguyên của quốc gia”, đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết.