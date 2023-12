Vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết: Tiếp tục xem xét trách nhiệm của Chủ tịch TP Thuận An

TPO - Do quá thời hạn điều tra, vụ án được tách ra để vừa xét xử, song vẫn tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm người quản lý, cấp phép xây dựng trong vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết ở Bình Dương.

Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa chuyển hồ sơ, cáo trạng vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) sang tòa án cùng cấp để đưa vụ án này ra xét xử.

Vụ cháy thảm khốc nói trên xảy ra vào ngày 6/9/2022 khiến 32 người chết gây bàng hoàng dư luận cả nước.

Trong vụ án này, cơ quan chức năng xử lý trách nhiệm hình sự đối với 5 người trực tiếp liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy. Trong đó, có 1 người tử vong do bệnh lý nên đình chỉ điều tra và hiện tại chỉ còn 4 bị can.

Các bị can gồm: Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú; Vũ Trường Sơn, cựu cán bộ công an; Phạm Quốc Hùng, cựu cán bộ công an cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" tại Điểm a Khoản 3 Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Riêng bị can Nguyễn Văn Võ, cựu cán bộ công an bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, quán karaoke An Phú sử dụng công trình không đúng mục đích công năng sử dụng, vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm; thi công xây dựng công trình sai nội dung cấp phép và chưa điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định... UBND thị xã (nay là thành phố Thuận An) cấp giấy phép xây dựng chưa phù hợp.

Trong vụ án này, cáo trạng xác định Chủ tịch UBND phường An Phú và Chủ tịch UBND thành phố Thuận An đã thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng tại cơ sở này.

Đối với vi phạm của cán bộ liên quan đến công tác quản lý xây dựng, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, đã trả hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để điều tra bổ sung làm rõ trách nhiệm. Tuy nhiên, đến nay, thời hạn điều tra đối với vụ án đã hết. Do đó, cơ quan điều tra tách vấn đề này ra để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.

Những người đề nghị triệu tập đến phiên tòa, gồm: 4 bị cáo, 32 người đại diện cho 32 nạn nhân tử vong, 3 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác, 94 người làm chứng.

Có 5 luật sư bào chữa, gồm: Luật sư Nguyễn Văn Quynh và Lê Thị Bích Hải bào chữa cho bị can Lê Anh Xuân, luật sư Lưu Xuân Hoa bào chữa cho bị can Nguyễn Văn Võ, luật sư Trương Minh Thái bào chữa cho bị can Phạm Quốc Hùng và luật sư Trần Giáng Hương bào chữa cho bị can Vũ Trường Sơn.