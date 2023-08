Vụ cháy quán karaoke khiến 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh: Chủ quán lĩnh án 10 năm tù

TPO - Cơ quan tố tụng đánh giá đây là vụ án vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 cán bộ chiến sỹ công an hi sinh. Do đó, cần tuyên bị cáo Phạm Duy Hùng một bản án nghiêm khắc nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Nữ kiểm sát viên bật khóc khi công bố cáo trạng Ngày 7/8, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Phạm Duy Hùng (SN 1983, ở quận Cầu Giấy) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”. Hùng là chủ quán Karaoke ISIS, tại số 231 phố Quan Hoa, phường Quan Hoa. Hồi tháng 8/2022, quán này dù chưa được cấp các loại giấy chứng nhận bảo đảm an toàn PCCC, song Hùng vẫn cho hoạt động dẫn đến hỏa hoạn. Quá trình chữa cháy, 3 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH quận Cầu Giấy không may đã hy sinh. Tại tòa, khi công bố nội dung bản cáo trạng dài 20 trang, nữ kiểm sát viên Viện KSND TP Hà Nội, cảm động nhiều lần bật khóc. "Tham gia chữa cháy, nghĩ vẫn còn người mắc kẹt ở bên trong quán karaoke nên các chiến sĩ Đặng Anh Quân; Đỗ Đức Việt; Nguyễn Đình Phúc, lên tầng 4 của tòa nhà để tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và chữa cháy thì bị vật liệu rơi xuống chặn cầu thang, bịt lối thoát làm cả 3 người mắc kẹt ở tầng 4", kiểm sát viên nghẹn ngào, lau nước mắt khi nhắc tới 3 cảnh sát hy sinh. Chủ tọa nhiều lần nhắc nhở nữ kiểm sát “hãy bình tĩnh, nếu mệt có thể ngồi nghỉ ít trong ít phút”, để phiên tòa tiếp tục không gián đoạn. Sau phần công bố cáo trạng, bị cáo Phạm Duy Hùng trả lời xét hỏi đã thừa nhận sai, bày tỏ rất ân hận, gửi lời xin lỗi sâu sắc đến gia đình bị hại. Có mặt tại tòa với vai trò nhân chứng, anh Đỗ Hữu Giang (cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy, tham gia chữa cháy quán ISIS) trình bày, khi lực lượng tiếp cận hiện trường, quan sát phía bên ngoài thì phát hiện khói ở tầng tum (chỗ có mái tôn) tỏa ra. Theo anh Giang, đám cháy diễn ra rất lâu, nhiều chiến sĩ mang thiết bị lên tầng 4 tòa nhà. Đây cùng là tầng mà đội trưởng Đặng Anh Quân (đã hy sinh) giữ vai trò chỉ huy. “Chúng tôi liên lạc bằng đàm, trong lúc tham gia chữa cháy có rất nhiều đồng chí lên tầng 4 và bình hết khí phải xuống thay bình. Đồng chí Quân cũng tham gia với đồng chí Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc, họ lên trên mỗi người triển khai một chỗ. Tôi ở nhà bên cạnh, đến khoảng hơn 2 giờ vẫn nghe đàm của anh Quân...khoảng 10 phút sau thì không liên lạc được nữa”, anh Giang nói. Chia sẻ tại tòa, cha của liệt sĩ Đỗ Đức Việt cho hay, từ hành vi coi thường pháp luật của chủ quán dẫn đến việc 3 cảnh sát hy sinh, trong đó có con của ông. Thấy đây là vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cha liệt sĩ Việt đề nghị HĐXX xem xét, xử lý nghiêm bị cáo. Phạt chủ quán 10 năm tù Buổi chiều, khi nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát đánh giá đây là vụ án vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 cán bộ chiến sỹ công an hi sinh. Theo Viện kiểm sát, trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, nhà nước và UBND TP Hà Nội cấm hoạt động karaoke để đảm bảo an toàn cho người dân nhưng bị cáo Hùng vẫn kinh doanh khi chưa có giấy phép, không được thẩm duyệt về PCCC. “Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ cháy nổ phức tạp ở chung cư, nhà dân, quán karaoke gây hậu quả chết người, làm tổn hại nặng nề vật chất, tinh thần, ảnh hưởng trật tự xã hội”, Viện kiểm sát nêu. Từ những phân tích trên, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hùng mức án 10 -12 năm tù giam. Đây là mức án nghiêm khắc, đủ răn đe. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên 10 năm tù đối với Phạm Duy Hùng; buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình 3 nạn nhân, mỗi bên tổng số tiền 230 triệu đồng theo các quy định của pháp luật. Theo cáo trạng, ngày 19/3/2018, Phạm Duy Hùng mua lại quán karaoke ISIS (tại số 231, phố Quan Hoa, phường Quan Hoa) gồm 6 tầng và 1 tum của anh Nguyễn Duy Trung để hoạt động kinh doanh karaoke. Sau đó, bị cáo sử dụng 9 phòng từ tầng 2 - 6 của ngôi nhà làm phòng hát. Tháng 2/2022, Hùng thuê người cải tạo, cơi nới thêm 2 phòng tại tầng 7 của ngôi nhà bằng khung sắt, quây tôn, mái tôn, trần thạch cao, gắn các lớp cách âm và lắp đặt hệ thống điện, điều hòa để phục vụ cho việc kinh doanh karaoke. Tuy nhiên, anh ta không thông báo việc này cho chính quyền địa phương. Sau khi hoàn tất việc sửa chữa và cơi nới, từ ngày 1/5/2022, Hùng bắt đầu sử dụng phòng 702 làm phòng hát. Cơ quan tố tụng xác định Hùng biết quán thuộc trường hợp phải thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC mới đủ điều kiện hoạt động, song trong thời gian làm thủ tục gửi hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và xin thẩm duyệt PCCC, bị cáo vẫn đồng thời cho quán hoạt động. Khoảng 13h ngày 1/8/2022, quán xảy ra chập mạch điện tại dàn lạnh điều hòa trong phòng hát 702 dẫn đến cháy. Đám lửa sau đó lan ra xung quanh bao trùm toàn bộ quán. Nhận tin báo, Công an Hà Nội huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường. Quá trình chữa cháy và cứu nạn, 3 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an quận Cầu Giấy không may tử vong tại hiện trường. Họ gồm: Trung tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng; trung úy Đỗ Đức Việt và chiến sỹ nghĩa vụ Nguyễn Đình Phúc. Ngày 8/9/2022, Phạm Duy Hùng bị cơ quan điều tra bắt tạm giam.