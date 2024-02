Vụ chặn ô tô, đánh người trên Vành đai 2: Hành vi có tính chất côn đồ, coi thường pháp luật

TPO - Theo quan điểm của luật sư, hành vi của hai người đàn ông đi xe SH không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, chặn xe ô tô, tấn công người đi đường có tính chất côn đồ, hung hãn, thể hiện sự coi thường pháp luật cần xử lý nghiêm.

Tạm giữ hình sự hai đối tượng 'hổ báo'

Sau khi mạng xã hội lan truyền clip vụ việc hai người đàn ông điều khiển xe máy SH tấn công người đi đường trên Vành đai 2 trên cao (tuyến đường cấm xe máy), cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng có hành vi 'hổ báo' là: Trần Văn H. (SN 1986, trú tại Hòa Bình Green City 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trịnh T. (SN 1980, trú tại Times City , phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội).

Kết quả xác minh cho thấy, khoảng 16h ngày 25/2, chị A., trú tại Hà Nội điều khiển ô tô đi trên đường Vành đai 2 trên cao hướng từ cầu Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở, khi đi đến đoạn phía trên cầu Mai Động, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội thì bị xe SH màu da cam BKS 29H1 do T.V.H điều khiển chở T.T lạng lách tạt đầu xe ô tô, đập vào xe của chị A. rồi chửi bới.

Sau đó, hai người đi xe máy tiếp tục di chuyển trên đường Vành đai 2 trên cao và gây gổ với 2 người đàn ông trong xe ô tô màu trắng, rồi dẫn đến đánh nhau giữa đường.

Tại cơ quan công an, người đi xe máy khai bị tài xế ô tô nhổ nước bọt sau đó đuổi theo lên Vành đai 2 trên cao, sau đó có 1 phụ nữ quay clip dẫn đến mất kiểm soát nên xảy ra vụ việc...

Đánh giá về vụ việc, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng: "Dù nguyên nhân mâu thuẫn giữa các bên hoặc như thế nào chăng nữa thì hành vi dùng xe máy chặn ô tô giữa đường để đánh người là hành vi không thể chấp nhận được, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, hành vi có tính chất côn đồ" - luật sư Cường nhấn mạnh và cho biết, thái độ, hành vi, nơi xảy ra sự việc là những yếu tố khiến cho 2 người đàn ông này không thể biện minh về hành vi của mình.

Theo luật sư Cường, trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy 2 người đàn ông đã gây ra thương tích cho nạn nhân hoặc gây thiệt hại đến tài sản của người khác từ 2 triệu đồng trở lên thì sẽ bị xử lý hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản" với tình tiết làm tăng tính chất nguy hiểm của hành vi, đồng thời cũng là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Nguy cơ bị xử lý hình sự vì hành vi côn đồ khi tham gia giao thông

"Trong trường hợp không đủ căn cứ để xử lý về tội cố ý gây thương tích và tội cố ý làm hư hỏng tài sản do không xác định được nạn nhân hoặc thiệt hại chưa đến mức xử lý hình sự, nạn nhân không có yêu cầu xử lý thì vẫn có thể xem xét xử lý về tội "Gây rối trật tự công cộng" nếu hậu quả được xác định là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội" - luật sư Cường phân tích.

Luật sư Cường cho rằng, hậu quả có đến mức được xác định là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội hay không sẽ phụ thuộc vào dư luận xã hội, căn cứ vào diễn biến hành vi, hậu quả gây ra đối với xã hội, ý kiến của chính quyền địa phương, cơ quan đoàn thể và tình hình an ninh trật tự ở địa phương để đánh giá.

Đây là tình tiết có tính chất định tính nhưng lại quyết định đến việc có xử lý hình sự đối với hai người này hay không. Bởi vậy, nhìn nhận ở khía cạnh pháp lý thì hai người đàn ông này hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự nếu như dư luận xã hội lên án mạnh mẽ, chính quyền địa phương yêu cầu xử lý nghiêm minh và sự việc gây ra dư luận xấu trong xã hội.

Vẫn theo luật sư Cường, trong trường hợp hành vi gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hành vi có phá phách hoặc gây cản trở giao thông nghiêm trọng thì người thực hiện hành vi này phải đối mặt với hình phạt từ 2 - 7 năm tù.

Tại cơ quan công an, cả H. và người đi cùng là T. đều thừa nhận buổi trưa hôm đó có uống bia, rượu. Tại cơ quan công an, 2 người đàn ông này cho biết bản thân đã nhận thức được hành vi của mình là sai.