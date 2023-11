Vụ ‘bốc hơi’ hơn nửa tỷ đồng tại Trường Chính trị Đắk Lắk: Sở Tài chính chỉ dấu hiệu thất thoát số tiền lớn

TPO - Hơn 5 năm kể từ ngày Trường Chính trị Đắk Lắk thông báo bị mất hơn nửa tỷ đồng, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, hé lộ con số có dấu hiệu thất thoát gấp đôi.

Sở Tài chính Đắk Lắk vừa ban hành kết quả kiểm tra Công tác quản lý tài chính giai đoạn 2017–2022 tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk.

Việc kiểm tra này diễn ra sau khi Trường Chính trị Đắk Lắk thông báo bị mất hơn nửa tỷ đồng nhưng đã hơn 5 năm vẫn không tìm ra thủ phạm. Điều bất thường này khiến cán bộ công viên chức trong trường đặt câu hỏi, yêu cầu làm rõ vì sao mất, ai làm mất và lấy nguồn nào bù đắp vào.

Trước yêu cầu chính đáng trên, nhà trường tiếp tục đề nghị công an vào cuộc, đồng thời mời Sở Tài chính hỗ trợ trường về công tác kiểm tra quản lý tài chính. Kết quả kiểm tra phần nào hé lộ vụ “bốc hơi” kì lạ này, thậm chí số tiền có dấu hiệu thất thoát lên đến hàng tỷ đồng.

Cụ thể, qua kiểm tra, thu thập hồ sơ, Sở Tài chính ghi nhận nhiều nội dung nổi cộm cần được các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục làm rõ.

Đơn cử, theo Bảng thống kê tiền thu học phí các lớp học và tiền các lớp ra trường tặng nhà trường tính đến ngày 16/3/2018 (ngày báo mất trộm) do Thủ quỹ Nguyễn Thị Huyền cung cấp, thì tổng số tiền học phí thu của 5 lớp được nhập sổ 1.201.800.000 đồng. Ngoài ra, theo Bảng kê thực tế, đến ngày 16/3/2018, tổng số tiền học phí đã thu của 7/8 lớp để ngoài sổ sách (chưa lập phiếu thu, chưa cập nhật, chưa phản ánh vào số thu trên sổ quỹ tiền mặt của Thủ quỹ và của Kế toán) là 532.950.000 đồng và cũng là số tiền báo mất trộm.

Một nội dung nữa cần được làm rõ: Theo số liệu phản ánh, thể hiện trên sổ Quỹ tiền mặt của Kế toán và Thủ quỹ thì sau khi cân đối, tồn quỹ tiền mặt tại thời điểm ngày 16/03/2018 là 424.777.280 đồng.

Tuy nhiên, khi chưa xác định rõ nguyên nhân, chưa có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, Kế toán đã xử lý việc báo mất trộm bằng việc lập Phiếu chi số 283 ngày 19/3/2018 tương ứng với việc hạch toán giảm tài sản (tiền mặt) bằng bút toán ghi có Tài khoản 1111 (Tiền mặt) là số tiền báo mất 424.777.280 đồng hạch toán đối ứng với các tài khoản: Tăng chi phí khác; Tăng chi phí hoạt động thu phí; Tăng chi phí hoạt động thu phí; Giảm Quỹ phúc lợi.

Việc xử lý số tiền báo mất trộm như trên không đúng quy trình, trình tự, thủ tục, cũng như cách hạch toán theo quy định. Và từ việc xử lý số tiền đã báo mất trộm này dẫn tới số tồn quỹ tiền mặt ngày 19/03/2018 trên sổ quỹ và thực tế là không đồng.

Như vậy, nếu cộng số tiền thu học phí và các lớp tặng quà chưa được nhập sổ quỹ (532.950.000 đồng) với tồn quỹ tiền mặt ngày 16/3/2018 (424.777.280 đồng), thì tổng số tiền có dấu hiệu thất thoát, thiệt hại sẽ là 957.727.280 đồng.

Ngoài ra, kế toán lập chứng từ chi từ tài khoản tiền gửi Kho bạc hạch toán vào chi phí, được Kho bạc xác nhận chứng từ đã phát sinh, đã chi nhưng không cung cấp được chứng từ để chứng minh đối tượng thụ hưởng, nội dung chi số tiền 70.080.000 đồng.

Qua các nội dung trên, Sở Tài chính kết luận, số tiền có dấu hiệu thất thoát, thiệt hại tại Trường Chính trị Đắk Lắk là 1.027.807.280 đồng (957.727.280 đồng + 70.080.000 đồng).

Như Tiền Phong đã đưa tin, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đã có công văn đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk khôi phục, điều tra lại vụ án mất trộm hơn nửa tỷ đồng xảy ra tại trường vào năm 2018. Công an tỉnh đã đồng ý và các cơ quan chuyên môn đang vào cuộc, bước đầu đã làm việc với một số người liên quan. Trước đó, khi tiếp nhận tin báo, công an đã khởi tố vụ án để điều tra nhưng 1 năm sau phải tạm đình chỉ vì không tìm ra tội phạm.