Vụ băng bảo kê chợ đầu mối Bình Điền: Công an phát động tố giác tội phạm

TPO - Sau khi triệt phá băng nhóm bảo kê khét tiếng do em trai, cháu ruột đàn em Năm “Cam” cầm đầu tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TPHCM), công an phát động phong trào tiểu thương tố giác tội phạm.

Ngày 6/5, đại diện Công an quận 8 (TPHCM) cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức buổi thông báo đến tiểu thương chợ đầu mối Bình Điền về tình hình an ninh trật tự và phát động phong trào tố giác tội phạm.

Đây là động thái mới của cơ quan công an ngay sau khi bắt giữ băng nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản do Châu Phát Ti (40 tuổi), Châu Phát Tuấn (35 tuổi) và Châu Phát Hùng (32 tuổi) cầm đầu, hoạt động tại chợ đầu mối Bình Điền, phường 7, quận 8.

Cả 3 đối tượng này có nhiều tiền án, tiền sự, có quan hệ chú cháu ruột và là em ruột, cháu ruột của Châu Phát Lai Em (đàn em của Năm "Cam") đã bị Toà án nhân dân TPHCM tuyên án tử hình về tội "Giết người" vào năm 2003.

Tại buổi trao đổi, lãnh đạo Công an quận 8 đã thông tin đến các tiểu thương về phương thức, thủ đoạn hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của nhóm Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng; thủ đoạn của các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, các băng nhóm gây rối trật tự công cộng, cho vay nặng lãi...

Bên cạnh đó, Công an quận 8 cũng giao cho Công an phường 7 phối hợp Đội nghiệp vụ Công an quận, Phòng bảo vệ chợ đầu mối Bình Điền tuyên truyền, vận động thương nhân tham gia phòng chống, tố giác tội phạm với cơ quan công an.

Theo Đại tá Lê Văn Bích, Trưởng Công an quận 8, chợ đầu mối Bình Điền là nơi tập trung nhiều người dân và lao động ở nhiều nơi đến làm việc, kiếm sống; là khu vực có nhiều đối tượng phạm pháp hình sự trốn tránh pháp luật, lợi dụng tìm đến để trà trộn, ẩn náu hoạt động.

Do đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chợ được đặt lên hàng đầu và vai trò của quần chúng, lực lượng công an, lực lượng an ninh cơ sở là rất quan trọng.

“Chúng tôi tiếp tục tăng cường các lực lượng để nắm chắc tình hình, phối hợp với Công an TPHCM nhằm đảm bảo các mục tiêu, đặc biệt là khu vực chợ để bà con, tiểu thương hoạt động, kinh doanh an toàn”, Đại tá Bích cho hay.

Tiểu thương phấn khởi, yên tâm làm ăn

Chia sẻ với phóng viên, các tiểu thương chợ đầu mối Bình Điền rất phấn khởi khi công an triệt phá băng nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản và họ mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục phát huy, giữ vững, đảm bảo an ninh trật tự.

“Tôi bán trái cây ở đây đã lâu. Công an triệt phá băng nhóm tội phạm cộm cán như vậy thì các tiểu thương ở đây rất yên tâm mà buôn bán”, cô Lê Thị Hoa chia sẻ.

Còn theo chị Tô Thị Hoàng Dung (tiểu thương) cho biết, những buổi trao đổi như thế này rất hữu ích vì tạo điều kiện cho các tiểu thương biết, nắm các phương thức hoạt động của tội phạm để có cách đối phó, phòng ngừa.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Công an TPHCM phát hiện thông tin về băng nhóm tội phạm hoạt động tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền do Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng cầm đầu.

Thủ đoạn của các đối tượng này là tạo cớ gây ra các mâu thuẫn; chửi bới, gây áp lực, hành hung, buộc các tiểu thương phải nộp một khoản tiền để được bỏ qua và tiếp tục buôn bán. Theo ước tính ban đầu, số tiền mà băng của Ti chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an TPHCM xác lập chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ truy xét, bắt giữ toàn bộ băng nhóm này.

Ngày 26/4, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Công an kêu gọi người dân, tiểu thương cung cấp thông tin liên quan đến băng nhóm cưỡng đoạt tài sản để củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.