Vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Hai cựu Phó Tổng giám đốc VEC lĩnh 13 năm tù

TPO - Sau một thời gian mật phục, theo dõi, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt quả tang các đối tượng khai thác quặng sắt trái phép tại địa bàn huyện Tuyên Hóa – Quảng Bình.

TPO - Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị cáo Phan Văn Lợi và Bạch Hùng Dương về tội “Trốn thuế”. Hai bị can này bị cáo buộc đã trốn thuế gần 2 tỷ đồng.

TPO - Công an thị trấn Cầu Giát đã bàn giao 3 đối tượng cùng tang vật liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn cho Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.