Vụ 6 du khách bị sóng cuốn ở đảo Phú Quý: 2 người mất tích

TPO - Nhóm du khách đến đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) từ ngày 22/10, đến 26/10 thì chuyển đến villa Windy ở và lấy 2 cái sup, 1 áo phao đi chèo sup cách bờ khoảng 200 m. Khi đang tắm biển thì bị gió lớn và dòng nước chảy kéo ra xa bờ nên đã gọi cho chủ villa Windy dùng xuồng đưa vào bờ được 3 du khách, 1 người tự bơi vào bờ, 2 người còn đang mất tích.

Ngày 27/10, UBND huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) tiếp tục điều động thêm lực lượng, phương tiện để phối hợp với các lực lượng tại chỗ tìm kiếm, cứu nạn 2 du khách chèo sup bị mất tích trên biển.

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận), lúc 18h30 ngày 26/10, Đồn Biên phòng tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Khánh Linh - chủ villa Windy.

Ông Linh trình báo: Vào ngày 22/10, nhóm du khách 6 người ra đảo Phú Quý tham quan du lịch và đăng ký lưu trú tại homestay Màu của Nắng. Đến 12h ngày 26/10, nhóm khách trên đã trả phòng và đến đăng ký lưu trú tại villa Windy (thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý). Khoảng 16h45 cùng ngày, nhóm khách 6 người tự lấy 2 cái sup, 1 áo phao để trước Villa Windy đi bơi và chèo sup cách bờ khoảng 200 m. Đây là khu vực biển không được phép hoạt động sup.

Đến 18h10 cùng ngày, các du khách trên đang tắm biển thì bị gió lớn và dòng nước chảy kéo ra xa bờ nên đã gọi cho chủ villa Windy nhờ hỗ trợ. Lực lượng cứu hộ tại chỗ đã dùng xuồng đưa vào bờ được 3 du khách, còn lại 3 du khách tiếp tục trôi trên biển. Xuồng tiếp tục quay lại cứu hộ nhưng không tìm thấy.

Đến 19h cùng ngày, du khách Ngô Xuân Hùng đã bơi được vào bờ trước khu vực nghĩa địa xã Long Hải, cách vị trí bị nạn khoảng 1 km.

Đến 20h cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ, 2 xuồng, 1 canô, 1 tàu cá cùng 12 ngư dân tham gia mở rộng khu vực tìm kiếm.

Thời tiết tại khu vực xã Long Hải có gió Đông Bắc mạnh cấp 5 - 6, sóng cao từ 1,5 - 2 m. Cơ quan chức năng đã thông báo cho các lực lượng, chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các du khách.

Hiện tại, sức khỏe của 4 du khách bình thường. 2 người đang mất tích là anh Cấn Hoàng M. (19 tuổi, trú tại xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) và chị Nguyễn Ngọc Kim T. (19 tuổi, trú phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).



Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý đã đề nghị UBND huyện Phú Quý điều động thêm lực lượng, phương tiện để phối hợp với các lực lượng tại chỗ nhanh chóng tham gia tìm kiếm, cứu nạn 2 du khách còn đang mất tích.