Vụ 17 học sinh nhập viện sau khi uống trà sữa: Chủ cơ sở vi phạm ‘3 không’

TPO - Chủ cơ sở bán trà sữa khiến 17 học sinh tiểu học ở Đắk Lắk phải nhập viện cấp cứu, vừa bị xử phạt 25 triệu đồng.

Ngày 6/12, UBND TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Tô Quang H. (44 tuổi, trú ở thôn 2, xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột) số tiền 25 triệu đồng.

Lý do, ông H. đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Chủ cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh.

Trước đó, nhóm học sinh (17 em lớp 5B, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Ea Tu), phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng nôn ói, chóng mặt, tiêu chảy.

Cơ quan chức năng xác định, nhóm học sinh này được một phụ huynh mời uống trà sữa tại cơ sở kinh doanh của ông H.

Sau đó, cơ quan chức năng đã lấy các mẫu nguyên liệu để chế biến trà sữa tại quán của ông H. để gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên để kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân.